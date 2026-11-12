Komu bodo Kranjčani prepustili vodenje v naslednjih letih?

Za županski stolček se v Kranju poteguje sedem kandidatov: Matjaž Rakovec (SD), Irena Dolenc (NSi), Janez Černe (Lista Janeza Černeta), Karin Planinšek (SDS), Igor Velov (Lista povezani za razvoj Kranja), Tomaž Krišelj (Stranka generacij) in Vekoslav Panigaz (Resnica). V studiu so svoje poglede na aktualne izzive občine in prihodnje vodenje Kranja soočili aktualni župan Rakovec, Irena Dolenc, Karin Planinšek in Jani Černe. Župan Rakovec je glede posnetka pogovora z Zoranom Stevanovićem, v katerem sta govorila o gradnji pravoslavne cerkve v Kranju, dejal, da je preveč optimistično nakazal, kaj se lahko naredi. Danes bi se izrazil drugače, je dejal v studiu 24UR ZVEČER. "Moram priznati, da ko sem poslušal ta izsek, sem takoj pomislil, da bodo ljudje napačno razumeli moje besede, to kar sem hotel povedat. Jaz sem tudi človek, delam napake. Včasih se tudi nerodno izrazim," je dejal in poudaril, da "ne dela nič pod mizo" in da na občini delajo transparentno. "Tukaj ni šlo za nobene obljube. Mestni svet je tisti, ki ima končno besedo," je še dejal. A njegov nekdanji podžupan in trenutni protikandidat, Černe, meni: "Da je tukaj jasno izražen namen zlorabe položaja. Mogoče se dejanje še ni izvršilo, pa ni prekrška po kazenskem zakoniku." Tudi Dolenčeva pravi, da je povsem nesprejemljivo, "da se o potencialnih investicijah in prodaji zemljišč pogovarja tako po domače, da mešetarimo". Kot pravi, ima občutek, da je "šel župan predaleč" in da se je "obnašal kot šerif". Zagotovila je, da sama takšnih praks ne bi dopuščala. Planinškova je opozorila, da se Kranj več ne razvija in da so v mestu zastali ključni projekti. "Potem pa se kar naenkrat pred volitvami 'vse da zmenit', kot je rekel župan za projekt, ki ni prioriteta za Kranj," je bila kritična.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

Soočenje kandidatov za župana Kranja Luka Kotnik

























Kako bi reševali težavo vandalizma in mladoletniškega nasilja?

Rakovec meni, da tovrstne težave, ki jih povzročajo mladi, niso zgolj težava Planine, ampak se pojavljajo po vsej državi in Evropi. Med ključnimi vzroki vidi vzgojo staršev. "Kako je lahko policaj kriv, če en 15-letnik razstreljuje petardo ob polnoči. Druga stvar, na katero smo opozarjali, pa je zakonodaja, ki nam veže roke – tako občini kot redarjem," je dejal in spomnil, da sta zato z županom Kopra Alešem Bržanom naslovila dopis na vlado za določene spremembe. Dolenčeva se strinja, da je treba te težave reševati skupaj z državo. "Moramo najti storilce, moramo jih kaznovati in treba jih je še prevzgojit," je prepričana. Dodaja, da takšne tolpe ne nastanejo naenkrat. "Mladi, najprej so stari 12 let in so cele dneve na ulici, potem se združijo v tolpe in zdaj so to že precej odrasli najstniki in so problemi večji," pravi. Eno od rešitev vidi, da bi na Planini odprli Mladinski center, kjer bi se mladi zadrževali. "Morali bi imeti več otroških in športnih igrišč, zato da bi mladi imeli svoj prostor in jim ne bi te neumnosti hodile po glavi. Pa seveda vzgoja staršev," je dejala. A Planinškova meni, da samo zagotovitev več igrišč problema ne bo rešilo. "Ampak bomo samo prišli do še več uničene infrastrukture, ki jo bo občina zagotovila," pravi in opozarja, da problem ni od včeraj. Ob tem je izpostavila dejstvo, da ima Kranj visok delež priseljencev. "Na integraciji se ni delalo, gospod Černe in gospod Rakovec sta gledala stran," je dejala. In kje vidi rešitev? Da bi bilo na terenu, na vseh kritičnih točkah, prisotnih več policistov in redarjev. Kot županja bi podala tudi pobudo, da se zaostri kazenska odgovornost za mladoletnike, je še dodala. Černe meni, da je občina predvsem zaspala na preventivi.

Kako prebuditi spečo Trnuljčico?

Kranj je pomembno regijsko središče, vendar se kakovost življenja v mestu kaže predvsem v tem, kako se v njem počutijo prebivalci in kako se po njem premikajo. Černe je prepričan, da je Kranj zaspal, zato bi ga bilo treba po njegovem mnenju znova prebuditi z vlaganji v osnovno infrastrukturo, več parkirnimi mesti in javnimi vsebinami. Zavzema se tudi za uvedbo predkupne pravice in ustanovitev stanovanjskega sklada, s katerim bi mladim družinam omogočili lažji dostop do stanovanj in življenje z manj avtomobili. Doslej sprejete ukrepe je označil za preveč restriktivne, saj naj bi predvsem omejevali avtomobilski promet. Rakovec je medtem ocenil, da je bilo v zadnjih letih za Kranj narejenega veliko. Med drugim je izpostavil pošto in podjetniški inkubator ter več kot 250 dogodkov, ki so se v mestu zvrstili poleti. "Kranj je živ, jaz sem ponosen na to, nikakor pa nisem zadovoljen," je poudaril. Dodal je, da je bilo v času njegove mladosti v mestu šest ali sedem lokalov, danes pa jih je deset. Planinškova je Kranj opisala kot precej dolgočasno mesto. Opozorila je na pomanjkanje kulturnih in prireditvenih vsebin ter poudarila, da bi bilo treba več vlagati v kulturno dediščino. Med predlogi je navedla uveljavitev predkupne pravice, prenovo mestne tržnice, vzpostavitev kolegija zgodovinskih krajev s skupnim programom ter gradnjo koncertne dvorane. Ob tem se je vprašala, zakaj Černe podobnih idej ni uresničil že v času, ko je bil podžupan. Černe ji je odgovoril, da je bil kot podžupan zaposlen pri županu, ki je sprejemal končne odločitve. "Ideje so super, na koncu dneva je podžupan zaposlen pri županu," je dejal. Rakovec je ob tem spomnil, da je Černe nasprotoval gradnji parkirne hiše Nahuja.

Rakovec in Černe FOTO: Luka Kotnik

Avtobusna postaja še vedno začasna

Ena od tem, ki se v Kranju vleče že desetletja, pa je glavna avtobusna postaja. Zgrajena je bila leta 1972 kot začasna rešitev, Planinškova pa je opozorila, da je takšna že približno 50 let in da nujno potrebuje obnovo. Po njenem mnenju bi jo bilo mogoče tudi razširiti. Če bo izvoljena za županjo, napoveduje, da bo takoj stopila v stik z družbo Arriva in začela urejati njeno prenovo. Tudi Dolenčeva je poudarila, da Kranj potrebuje nov veter in novo energijo. Med potrebnimi ukrepi je izpostavila predvsem gradnjo parkirne hiše in ureditev dodatnih parkirnih con. Planinškova je ob tem opozorila, da so se po njenem mnenju ustaljeni kranjski politiki šele zdaj začeli zavedati, kaj vse bi bilo mogoče narediti. "Rabimo novo energijo," je prepričana.

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