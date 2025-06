Krajnc: Zakon bi morali zrahljati. Mahnič Svobodi očita dvojna merila

Razprava se je nato usmerila v zakon o omejevanju prodaje in uživanja alkohola v šolskih prostorih. Mahnič je napovedal ponovno vložitev zakona, ki so ga v Gibanju Svoboda že zavrnili. Dejal je, da so čakali na takšen dogodek, ko bo poslanec Gibanja Svoboda užival alkohol v šolski telovadnici. Krajnc je pojasnil, da prihaja iz manjšega kraja, kjer nimajo druge infrastrukture za prireditve, zato se te pogosto odvijajo v telovadnicah in šolah.

Krajnc je dejal, da se je trudil svoje kolege prepričati, da bi zakon zrahljali, vendar ni uspel, saj je stroka s področja zdravstva prevladala. Mahnič je izrazil dvom v iskrenost Krajnčevih besed in dodal, da so v Gibanju Svoboda vedeli, da delajo nekaj narobe, kar da dokazuje tudi skrita steklenica za rožo.

Poslanca sta se strinjala, da je treba do alkohola imeti odgovoren odnos in spodbujati odgovorno rabo. Krajnc je obljubil podporo zakonu, vendar s smiselnimi rešitvami in določenimi izjemami. Poudaril je, da je treba zakonodajo urediti življenjsko, da služi ljudem, a hkrati biti previden pri odnosu do alkohola. Mahnič je izrazil upanje, da bo Krajnc zakon v novem poskusu podprl in da ne bo "podlegel strankarski disciplini".

Na koncu sta se strinjala, da je treba najti smiselno rešitev, ki bo upoštevala posebnosti manjših krajev in omogočala izvajanje protokolarnih dogodkov, kot so maturantski plesi in občinski prazniki, a hkrati ne bo spodbujala promocije alkohola in alkoholizma.

Celoten pogovor si lahko ogledate v priloženem videoposnetku!