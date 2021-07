Kranjčana zbodla najbolj strupena riba na Jadranu

Kranjčan se je med ribolovom zbodel na strupene bodice ene najbolj strupenih rib na Jadranu – morskega pajka oziroma morskega zmaja, kar mu je povzročilo močne bolečine. Na pomoč so mu priskočili pomorski policisti, ki so ga prepeljali v izolsko marino, od tam pa reševalci v izolsko bolnišnico. Te ribe so sicer običajno vkopane v pesek, tako da iz njega molijo le oči in nevarni trni. Med drstenjem v poletnih mesecih se zadržujejo tudi v plitvinah, zato se lahko zgodi, da stopimo nanje. Strupene bodice imajo na prvi hrbtni plavuti. Strup vsebujeta tudi bočna trna, ki ju imajo na škržnih poklopcih.

58-letni Kranjčan je skupaj s prijateljem lovil ribe na morju med Piranom in Italijo. Na trnek je ujel morskega pajka, ga prijel v roko in se pri tem v prst zbodel na njegove strupene bodice. Ker mu je vbod povzročil hude bolečine, je njegov prijatelj poklical Policijo. Na pomoč so mu naposled priskočili policisti Postaje pomorske policije in ga s čolnom prepeljali v izolsko marino. "Tam so ga prevzeli reševalci in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Izola," so nam sporočili s Policijske uprave Koper.

icon-expand Morski zmaj se v času drstenja, ki traja med junijem in avgustom, pogosto preseli v plitvine Jadranskega morja. Skriva se predvsem v mivki. FOTO: Dreamstime

Pred časom smo že pisali o primerih iz Jadranskega morja, ko so kopalci v plitvi vodi stopili na vodnega pajka, ki se je skrival v mivki. To se je zgodilo bralcu Robertu Leitingerju in sinu naše dnevne urednice Nine Šašek.

Kot je opisala Šaškova, se vse začne v plitvi vodi. Njen sin je med igro z žogo v mivkastem zalivu stopil na morskega zmaja, srečanje z učinki strupa pa je bilo zanj zelo neprijetno, predvsem pa boleče. Bralec Leitinger, sicer poznavalec morskih organizmov, saj se s tem preživlja, je podobno doživel v kraju Tkon na Pašmanu. "Na isto plažo hodimo že vsaj osem let in pri igri z žogo sem v vodi stopil na omenjeno strupeno ribo. Morski zmaj živi v globinah do 150 metrov, a poleti, ko se drsti od junija do avgusta, priplava vse do plitvin. Najdemo ga predvsem tam, kjer je v vodi mivka, v katero se zakoplje in iz mivke moli le hrbtno plavut, ki je strupena, in oči," je opisal takrat in dodal, da se strup v tej ribi nahaja tudi v stranskih plavutih ob škržnih poklopcih. Leitinger je vbod zmaja takoj prepoznal, saj je bila bolečina popolnoma drugačna, kot če bi stopil na oster kamen ali ježka. "Kot drugo pa sem zaradi svoje narave dela že seznanjen s piki raznih strupenih morskih organizmov in južnoameriških sladkovodnih čistilcev iz porečja Amazonke," je pojasnil.

icon-expand Riba ima posebne mešičke s strupom, ki ob piku preide v kri žrtve. Ob vbrizgu strupa v rano začne poškodovana oseba čutiti hude bolečine, ki lahko povzročijo bruhanje, v izjemno redkih primerih pa celo mišično paralizo in smrt. FOTO: Dreamstime

Ker je Leitinger takoj vedel, kaj se mu je zgodilo, je lahko nemudoma ukrepal. "Ker ribo poznam in vem, kaj je storiti v tem primeru, sem hitro odšepal v apartma in na rano točil vročo vodo, bolečina pa je bila iz minute v minuto močnejša. Ko je zmanjkalo vroče vode, so bile bolečine že počasi neznosne in zdaj razumem ljudi s podobnim nesrečnim slučajem, ko so dejali, da so razmišljali, da bi si najraje odrezali nogo. V tem času mi je žena že grela vročo vodo, in čas, ko je zmanjkalo vroče vode na tušu in dokler še ni zavrela voda na štedilniku, se mi je zdel neskončen, čeprav je bila verjetno le kakšna minutka. Ko pa sem na nogo, ki sem jo imel mimogrede kar v ponvi za vok, nalil krop, je bolečina kar precej popustila," je pripovedoval Nini Šašek. "Bolečina se je širila od pika čez celoten podplat in po nogi navzgor. Najhuje je prvih deset minut in tam nekje do pol ure, ko noga najbolj zateče, nato pa se oteklina in strup počasi zmanjšujeta," je še opisal. Na spletu boste našli nasvete, da je treba rano močno segrevati vsaj pol ure, lahko pa tudi eno uro. Tako Leitinger kot sin Šaškove sta otečeni nogi namakala v zelo vroči vodi kar celo uro. "Vroča voda pomaga, ker je strup termolabilen in ga vroča voda zakrkne," je pojasnil Leitinger.

icon-expand Poleg bolečin so stranski učinki vboda lahko še vročina, slabost, vrtoglavica in bruhanje. FOTO: Shutterstock