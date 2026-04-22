Kranjska Gora je kraj za pomladne družinske dogodivščine

Kranjska Gora vabi z doživetji, ki pomlad obarvajo v najbolj nežne in pristne odtenke. To je čas, ko narava počasi prehaja iz zime v novo življenje, ko so jutra sveža, dnevi pa postajajo vse toplejši in daljši. Ravno pravšnje ravnovesje med živahnostjo, ki vas povabi ven, in mirom, zaradi katerega imate občutek, kot da imate gorsko pokrajino skoraj povsem zase. Sprehodi in pohodništvo v tem času dobijo povsem novo dimenzijo. Skozi drevesne krošnje zaveje svež, pomladni zrak, reke in potoki pa zaradi taljenja snega postanejo še bolj živahne. Lahkotni sprehodi ob Savi Dolinki ali raziskovanje skritih kotičkov doline ponujajo popoln pobeg od vsakdanjega ritma. Tisti, ki si želite več razgleda, se lahko podate na bližnje razgledne točke, kjer se odpirajo pogledi na osupljive vrhove Julijskih Alp. Maj in junij sta za pohodništvo idealna – temperature so prijetne, dnevi dolgi, narava pa v polnem razcvetu. Prav ta čas omogoča sproščeno raziskovanje, še preden poletna vročina doseže svoj vrhunec.

Posebno mesto med pomladnimi doživetji ima kolesarjenje. Kolesarska pot od Kranjske Gore proti Planici velja za eno najlepših v Sloveniji, saj združuje dostopnost, urejenost in izjemno naravno kuliso. Pot poteka po nekdanji železniški trasi, zato je primerna tudi za družine in rekreativne kolesarje. Med vožnjo vas spremljajo pogledi na mogočne vrhove, svež gorski zrak in občutek svobode, ki ga prinaša gibanje v naravi.

Planica vas na koncu poti nagradi z impresivnim pogledom na letalnico, ki že desetletja simbolizira pogum in preseganje meja. Tukaj lahko izberete tudi bolj adrenalinski zaključek dneva – spust po ziplinu nad dolino ali izkušnjo letenja v vetrovniku.

Pomlad pa ni le čas za umirjene aktivnosti, temveč tudi za nekoliko bolj dinamična doživetja. Ljubitelji plezanja in izzivov bodo navdušeni nad feratami, ki ponujajo varno, a vznemirljivo gibanje po skalnih stenah. Razgledi, ki se odpirajo med vzponom, so nagrada sami po sebi, občutek dosežka na vrhu pa še toliko večji.

Za vse, ki prisegajo na kolesarsko akcijo, je tukaj tudi bike park, kjer se lahko preizkusite na raznolikih progah. Izbirate lahko med lahkimi spusti in zahtevnejšimi zavoji, zato vsak zlahka najde nekaj zase. Pomlad je idealen čas za prve vožnje, saj temperature še niso previsoke, narava pa ustvarja prijetno kuliso za celodnevno gibanje. Če si želite nekaj igrivega adrenalina, vas bo navdušilo tudi poletno sankališče Besna Pehta. Spust po zaviti progi, obdani z naravo, prinaša sproščeno zabavo za vse generacije, ki želijo v pomlad vnesti kanček otroške razigranosti.

Živahno dogajanje za vso družino

Dogodek Prvomajske počitnice bo 1. in 2. maja na trgu zmagovalcev v Kranjski Gori poskrbel za nepozabno družinsko zabavo. Otroci se bodo lahko preizkusili v Nerf bitki, iskali zaklad, skakali na trampolinih, se zabavali na napihljivih igralih in preizkusili Mini Planico. Ob tem bodo na voljo tudi kulinarične dobrote, ki bodo poskrbele, da nihče ne bo lačen ali žejen. Več o Prvomajskih počitnicah tukaj. Na predvečer praznika bodo zagoreli kresovi po celi destinaciji. Kresovanja bodo potekala v Kranjski Gori, na Dovjem in Podkorenu. Na praznik dela bomo gostili srečanje konjenikov brez meja. Na območju občin Kranjska Gora, Trbiž in Bistrica na Zilji v počastitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo vsako leto prvega maja izmenično potekajo srečanja konjenikov treh dežel. Ljubitelji konj iz treh držav se bodo letos srečali prav v Kranjski Gori. Povorka konjenikov bo začela na mejnem prehodu Rateče in nadaljevala po kolesarski stezi do Kranjske Gore in nazaj do poligona v Podkorenu, kjer bo sledilo družabno srečanje in nagovori županov. Konec junija, med 24. in 28., bo Kranjska Gora ponovno zaživela v družinskem duhu s priljubljenimi Kekčevimi dnevi. Program Kekčevih dni je bogat in raznolik, zastavljen na način, da ponazarja iznajdljivost in igrivost Vandotovega junaka Kekca. Dogodek, ki zaznamuje zaključek šolskega leta in uvod v brezskrbne poletne počitnice, tudi letos prinaša pester program za najmlajše. Otroške predstave, ustvarjalne delavnice in projekcije filmov o Kekcu bodo poskrbele za pravljično vzdušje, novost letošnjega dogajanja pa je tudi Mini DJ Akademija, kjer se bodo otroci lahko preizkusili v ustvarjanju svojih prvih glasbenih ritmov. Tekom Kekčevih dni bo potekal tudi Kekčev izziv za vse tiste, ki bi radi dodatno spoznali destinacijo Kranjska Gora. Kekčev izziv vas bo s pomočjo zgibanke in zemljevida usmeril do šestih točk po destinaciji, kjer boste prejeli žig v svojo zgibanko. Ko boste uspeli zbrati vsaj tri žige, kartonček z zbranimi žigi oddajte na sobotnem programu Kekčevih dni ter sodelujte v nagradni igri. Več o Kekčevih dnevih tukaj.