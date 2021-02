V Kranjski Gori apartmaji dobro zasedeni, številni na smučanje z avtodomom

Kmalu se bodo zimske počitnice končale tudi za šolarje zahodne Slovenije. Kako so jih preživeli in kje so se nastavljali soncu? Kot kaže, je prvo mesto med počitniškimi destinacijami Kranjska Gora. Ker so hoteli še vedno zaprti, se je večina družin odločila za dnevni izlet, nekateri pa so se na zimovanje pripeljali kar z avtodomom ali prikolico. Veliko pa je bilo tudi takšnih, ki so apartma najeli poslovno.

Posebni časi, posebne zimske počitnice. Za ta čas normalno zasedene smučarske proge na eni in popolnoma prazni ter zaprti hoteli na drugi strani. Temu so se prilagodili tudi obiskovalci. Večina jih hodi na enodnevne izlete. Da med smučarji prevladujejo dnevni migranti, menijo tudi v lokalni turistični pisarni. "Kar se lahko opazi tudi pri povečanem prometu v dolino in zvečer iz doline, ko se lovijo še zadnje minute policijske ure,"je dejalaMojca Mežekiz Turizma Kranjska Gora. Opažajo, da je precej tudi vikendašev in tistih, ki so tukaj prijavili začasni naslov, veliko pa se jih na smučanje pripelje kar z avtodomom. Povpraševanje je zelo veliko. "Obiskovalci so iz vse Slovenije, trenutno pa predvsem iz zahodne regije,"dodaja Mežkova. icon-expand Smučarji so se razveselili odprtih smučišč. FOTO: Damjan Žibert Še posebej priljubljen pa naj bi bil letos poslovni najem apartmaja. V Kranjski Gori uradnih podatkov o tem sicer nimajo, vendar pa eden od lastnikov pove, da je povpraševanje res zelo veliko. Celo tako veliko, da prostega apartmaja pred osmim marcem skorajda ni več mogoče dobiti. To smo preverili tudi s klicem v eno od nastanitev, kjer so nam prav tako potrdili, da je vse zasedeno. Neuradno smo izvedeli tudi, da dejstvo, kdo in s kakšnim razlogom se v apartmaju nahaja, najemodajalcev ne zanima kaj dosti, bistveno je le, da račun izstavijo pravni in ne fizični osebi. To po besedah gospodarskega ministra namreč ni prepovedano. icon-expand