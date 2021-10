Zaprte občinske meje prinesle 2300 novih Kranjskogorčanov

Kot so zapisali na portalu projekta Zlati kamen, primerjava števila prebivalcev v lanskem in prvi polovici letošnjega leta kaže, da se je v kranjskogorski občini število prebivalcev povečalo s 5225 na 7522, kar predstavlja skoraj 44-odstotno rast.

Vendar gre za virtualno, ne resnično rast. Lastniki počitniških nepremičnin so namreč spremenili svoje stalno prebivališče, da bi se v času zaprtja države lahko bolj svobodno gibali po državi, torej vsaj med občino, kjer so zares doma in med tisto, kjer so doma na papirju, so pojasnili pri omenjenem projektu.