Kranjska občina išče zasebnega partnerja za projekt Severna vrata

Mestna občina Kranj je objavila poziv k oddaji ponudb zasebnim partnerjem za uresničitev projekta Severna vrata. Gre za sodobni kompleks s tremi stolpiči ob vstopu v središče Kranja, v katerem bodo novi prostori za zdravstveno in poslovno dejavnost ter stanovanja. Občina upa, da jim bo še pred koncem leta uspelo skleniti javno-zasebno partnerstvo ter gradnjo začeti že avgusta prihodnje leto.

Potem ko so kranjski mestni svetniki na aprilski seji dokončno sprejeli odlok o javno-zasebnem partnerstvu za projekt "Severna vrata", je Mestna občina Kranj (MOK) začela postopke za ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto. Na mestu, kjer je danes parkirišče Zdravstvenega doma Kranj, je v načrtu izgradnja kompleksa s tremi stolpiči in podzemno garažo, ki bo zavzemal dobrih 9.000 kvadratnih metrov. V južnem stolpiču, ki naj bi imel osem nadstropij, bodo prostori Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) in Gorenjskih lekarn (ambulante, pisarne in poslovni prostori), v srednjem in severnem stolpiču s šestimi nadstropji pa bodo prostori za druge zdravstvene poslovno-storitvene dejavnosti ter stanovanja.

icon-expand Mestna občina Kranj je objavila poziv k oddaji ponudb zasebnim partnerjem za uresničitev projekta Severna vrata. FOTO: Arhiv MOK

"S tem bomo rešili predvsem prostorske stiske kranjskega, pa tudi gorenjskega zdravstva, ki potrebuje večje in sodobnejše prostore za kakovostno opravljanje dela. Med drugim bodo tu razvojna ambulanta, otroška psihiatrija, patronažna služba, prostori za upravo … V novo stavbo se bo preselila tudi uprava Gorenjskih lekarn, pridobili pa bodo še nov in sodoben poslovni prostor. Skupaj z Zdravstvenim domom Kranj in kranjsko porodnišnico, ki se nahajata na drugi strani ceste, bo tukaj nastal pravi zdravstveni center s še drugimi spremljevalnimi dejavnostmi,"je povedal župan Matjaž Rakovec.

Parkirišča Zdravstveni dom zaradi gradnje Severnih vrat ne bo več, a bodo v bližini zagotovili najmanj toliko parkirnih mest, kolikor jih bo ukinjenih, pojasnjujejo na občini. Obiskovalcem Severnih vrat bo na voljo tudi podzemna garaža.

Ker gre za finančno in vsebinsko obsežen projekt, so se na MOK odločili poiskati zasebnega partnerja s postopkom razpisa javno-zasebnega partnerstva. Ta je od tega tedna objavljen na spletni strani kranjske občine, tako da zainteresirani zasebni partnerji že lahko oddajo ponudbo. Občina bo za projekt Severna vrata prispevala zemljišče in poskušala pridobiti dodatna sredstva, če bo možno projekt prijaviti za sofinanciranje s sredstvi države oziroma EU, medtem ko bi OZG in Gorenjske lekarne financirali izgradnjo prostorov za lastne dejavnosti v južnem stolpiču (z denarnimi sredstvi in dolgoročnim najemom prostorov). Preostalo vrednost investicije – projektiranje, pridobitev upravnih dovoljenj, gradnjo kompleksa ter obveznost financiranja projekta – pa bi v zameno za javni vložek ter vsebinske zahteve javnih partnerjev prevzel zasebni partner. Predvidena idejna zasnova objekta je sicer le ena izmed možnih, tako da bo dokončna razporeditev vsebine in površin dorečena v fazi idejnega projektiranja in v dogovoru z zasebnim partnerjem, a v mejah javnega interesa.

icon-expand V sodobnem kompleksu s tremi stolpiči bodo predvsem novi prostori za zdravstveno in poslovno dejavnost. FOTO: Arhiv MOK

Na MOK so sicer septembra lani s pozivom k nezavezujočim ponudbam že preverili zanimanje potencialnih investitorjev za izvedbo projekta Severna vrata. "Odziv je bil dober, zato upam, da nam bo uspelo zasebnega partnerja izbrati do konca letošnjega oktobra. Naš cilj namreč je, da bi gradnjo začeli avgusta 2022, tri leta pozneje pa Severna vrata predali v uporabo," je še pojasnil Rakovec.