Kranjski dvoboj: kdo je osvajal poročeno žensko in koga bi moralo biti sram?

Rakovcu še pred soočenjem očita, da se ljudje danes sramujejo povedati, od kod prihajajo. Stevanović: "Gospod Rakovec v strahu, da ne bi delal napak, ni delal nič. Jaz, če bi štiri leta nazaj obljubil avtobusno postajo, večnamensko dvorano, nova stanovanja in nič od tega naredil, bi mi bilo danes nerodno kandidirati in to je največja razlika med nama." Rakovec na to odgovarja: "Meni nerodno? Mi smo toliko naredili kot še v nobenem mandatu. Za 70 milijonov investicij. Novo OŠ, nov vrtec, glasbeno šolo ..."

Stevanovič mu je odvrnil, da so to vse tuji projekti: "To so vse projekti iz prejšnjih mandatov. Župan svojih lastnih namreč nima. Njegov edini projekt je, da je spremenil glavni vhod v stranskega, in tam so bili vsi in rezali trak."

