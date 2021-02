Kranjski policisti opozarjajo, da so razmere v gorah še vedno nevarne

Lepo vreme, ki je napovedano za ta vikend, bo številne planince in smučarje spodbudilo k obisku gora. Hkrati prinaša tudi zelo varljiv in nerealen občutek varnosti, opozarjajo kranjski policisti. V gorah je namreč še vedno veliko snega, ki pa bo zaradi višjih temperatur zelo nestabilen.

"Izogibati se je treba tudi odprtim območjem z napihanim snegom in grapam ter žlebovom tik pod grebeni. Na teh mestih je še veliko snega, ki se lahko sproži tako spontano kot tudi ob manjši dodatni obremenitvi. Območja klož so večja, klože pa debelejše kot navadno, tudi tam, kjer jih nismo vajeni," so opozorili na Policijski upravi Kranj (PU Kranj).

Snežna odeja se bo namreč v prihodnjih dneh sesedala in preobražala, so zapisali pri Agenciji RS za okolje (Arso). Zato za konec tedna napovedujejo povečano nevarnost plazov. Sneg se bo čez dan na osončenih legah zmehčal, ponoči pa pomrznil. Na prisojnih pobočjih bo zato verjetnost plazov večja kot na osojnih. A tudi tam bo še vedno nevarnost napihanega snega, ki se lahko splazi že ob manjši obremenitvi. Vremenoslovci pričakujejo tudi velike plazove mokrega snega.

V soboto in nedeljo, 20. in 21. februarja, bodo tako policisti gorske enote prisotni na več izhodiščih in najbolj obiskanih planinskih turah: na Ljubelju, v Kranjski Gori, Kamniški Bistrici, Logarski dolini, na Jezerskem ter v Krnu – Drežnici.

Da bi preprečili nesreče, kot sta se pripetili minuli vikend na Storžiču , bodo ves vikend o nevarnostih v gorah opozarjali tudi policisti gorske policijske enote PU Kranj. "Z aktivnostmi za zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah želimo namreč preprečiti morebitne nesreče in tako ohraniti dragocena življenja," so poudarili kranjski policisti.

Ob tem pa so že zdaj ljudi pozvali na nujnost pazljivega ocenjevanja razmer in previdnega iskanja poti. Spomnili so, da lahko za svojo varnost največ naredimo sami.

"Preden se odpravite v gore, preverite razmere in se o njih prepričajte tudi na terenu. Pri tem uporabite zanesljive vire in metode. Ne zadržujte se na nevarnih območjih. Imejte ustrezno opremo, ki jo morate znati pravilno uporabljati. Na plazovitih območjih med opremo sodi tudi plazovni trojček (plazovna žolna, sonda in snežna lopata). Hodite vsaj v dvoje, izbirajte pa smeri, ki ustrezajo vašemu znanju, psihofizični pripravljenosti ter opremi in so varne," so opozorili.

Na PU Kranj so spomnili tudi, da statistika zasutih v snežnih plazovih kaže, da kar 52 odstotkov popolnoma zasutih v plazovih umre. "Večina zasutih je tudi poškodovanih, pri čemer je treba upoštevati, da je vsak kubični meter snega težak več sto kilogramov in da ta sila izjemno pritiska na telo. V primeru zasutja plazovna žolna človeka sicer ne varuje pred plazom, vendar pa omogoča reševalcem, da ga v najkrajšem možnem času najdejo. Poškodbe pa so za gornika lahko usodne tudi, če ga plaz ne zasuje in ga samo odnese s sabo," so še opozorili in obiskovalce gora pozvali, naj se izognejo nevarnim podvigom.

Če pa se kljub previdnosti, vsem pripravam in varnostnim ukrepom zgodi nesreča, o tem takoj obvestite reševalne službe na številko za klice v sili 112.