Kranjski župan o tujcih: Dobro organiziran način zaslužkov, ki ga država dopušča

Problematika priseljevanja tujcev pesti več slovenskih mest, a kranjski župan Matjaž Rakovec je edini, ki se sooča z očitki, da si uvaža volivce, na kar naj bi nakazovala tudi njegova fotografija z albansko zastavo. "Gre za poskus politične diskreditacije," pojasnjuje ozadje zgodbe. Občine na priseljevanje nimamo vpliva, se pa soočamo s posledicami, opozarja. Zaradi nerazumevanja jezika je največ izzivov v šolstvu in zdravstvu, prihaja tudi do izkoriščanja našega socialnega sistema. "Zaradi ohlapne zakonodaje delavci z zahodnega Balkana pridejo k nam in od tu nadaljujejo pot v bolj razvite države. To je dobro organizirana zadeva, kjer gre verjetno za precejšnje zaslužke," pravi. Na državi pa je, da to prepreči.

Na dan 6. 11. 2022 je imelo po podatkih ministrstva za notranje zadeve na območju Mestne občine Kranj stalno prebivališče prijavljeno 51.030 slovenskih in 3914 tujih državljanov, začasnega pa 2690 slovenskih in 3774 tujih državljanov. Največ tujih državljanov prihaja s Kosova, sledijo državljani BiH, Severne Makedonije in Srbije. "Pojasnjujemo, da ima pri državljanih Republike Slovenije začasno prebivališče naravo dodatnega prebivališča, pri tujih državljanih pa je lahko to edini naslov ali naslov, ki se prijavlja k stalnemu prebivališču, odvisno od vrste pridobljenega dovoljenja, ki je podlaga za prijavo. V statistiki so štete izključno prijave začasnih prebivališč brez upoštevanja drugih pogojev," so zapisali na ministrstvu. Upravna enota Kranj je leta 2017 državljanom Kosova in Albanije izdala 971 dovoljenj za prebivanje in delo, leto pozneje že 2067. Leta 2019 je bilo izdanih 2750 dovoljenj, v koronskem letu 2122 dovoljenj, lani pa 2691. In če so pred petimi leti prejeli 1734 vlog tujcev za začasno bivanje v Kranju (334 za stalno), je bilo teh lani kar 6227 (349 za stalno). Največ vlog je bilo oddanih s strani državljanov Kosova, sledijo BiH, Srbija in Severna Makedonija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nadzor nad izdanimi dovoljenji izvaja Policija, ki ugotovi, ali ima tujec z veljavni enotnim dovoljenjem za prebivanje in delo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in prijavljen naslov v Republiki Sloveniji. V primeru kršitev Policija na Upravno enoto poda predlog za razveljavitev enotnega dovoljenja, so pojasnili na Upravni enoti Kranj. O problematiki prekomernega priseljevanja tujcev v Kranj, ki se še najbolj kaže v šolstvu in zdravstvu, smo se pogovarjali s kranjskim županom Matjažem Rakovcem. Zakaj številke naraščajo? Kako se s temi izzivi sooča občina? Kaj lahko za integracijo tujcev naredi župan in zakaj nanj letijo očitki, da je za te težave kriv sam?

icon-expand Kranjski župan Matjaž Rakovec poudarja, da je problematika priseljevanja tujcev prisotna v vseh mestih, kjer je potrebna delovna sila, a občine na to nimajo vpliva. FOTO: Damjan Žibert

Število izdanih dovoljenj tujim državljanom v Kranju iz leta v leto narašča. Zakaj jim je mesto tako privlačno? Kranj ni edino mesto, ki se spopada s to problematiko. Pokojni župan Velenja Bojan Kontič je že pred leti napisal alarmantno pismo na vlado, da je treba na tem področju nekaj storiti, a se ni zgodilo nič. Letos je bil celjski župan Bojan Šrot deležen pripomb staršev slovenskih otrok, ker je ob začetku šolskega leta prvošolčke pozdravil v albanskem in ukrajinskem jeziku. Pri tem naj bi šlo, kolikor mi je znano, le za vljudnostno gesto otrokom, ki se soočajo z zahtevnim vključevanjem v našo družbo in okolje. Situacija je podobna predvsem v mestnih občinah, kjer je potreba po delovni sili velika. Sam dobivam prošnje s strani gradbenih in proizvodnih podjetij, kaj lahko naredimo za pohitritev postopkov, ker nujno potrebujejo delovno silo. Je pa res, da je velik transfer te delovne sile v Avstrijo in Nemčijo, kjer so boljši zaslužki. In ker imamo bolj ohlapno zakonodajo kot schengen, pridejo tukaj notri in s tem dovoljenjem nadaljujejo pot v bolj razvite države. Dejstvo je, da je vse to zelo dobro organizirano – od tega, kako pripeljejo tujce, do tega, kako vložijo postopke na upravni enoti, gredo na banko odpret račune, vse socialne transferje, Rdeči križ in Karitas, skratka dobro poznajo sistem. Tam, kjer so bolje organizirani, tja jih raje peljejo. Saj je vseeno, katera upravna enota izda dovoljenje. Ljudje niso nič krivi, oni pridejo za boljšim kruhom, je pa to vse organizirano in pri tem gre, si mislim, za kar precejšnje zaslužke.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Gre torej za sistemski problem, ki bi ga morala reševati država. Kaj pa predlagate kot občina, ki na lastni koži doživlja te težave? Tako je. Naša država je s svojo zakonodajo postala izhodišče za marsikaterega delavca z zahodnega Balkana, ki išče življenje v boljši schengenski Evropi. Državna zakonodaja tako priseljevanje omogoča. Ko sem začel svoj mandat, sem ustanovil posebno komisijo, v katero smo vključili tiste, ki se ukvarjajo s tem na mestni občini, Policijo, davčno upravo, CSD, prostovoljce. Oblikovali smo 24 predlogov za izboljšanje zakonodaje, s katerimi bi omejili priseljevanje oseb iz t. i. tretjih držav in preprečili morebitne zlorabe pri prijavah bivališča in pridobivanju socialnih transferjev ter jih posredovali na vlado. S temi spremembami bi naslovili težave tako, kot je prav in pošteno do vseh vključenih strani – brez sovraštva do ljudi, ki izven svoje domovine iščejo boljše priložnosti za življenje, a neizprosno do tistih, ki te ljudi izkoriščajo, in tistih, ki namerno izkoriščajo naš sistem. Na Mestni občini Kranj opozarjamo na to problematiko, saj moramo občine delovati skladno z zakonodajo, ki je ne sprejemamo mi. Na priseljevanje nimamo vpliva, se pa soočamo s posledicami. S kakšnimi posledicami konkretno? Veliko izzivov je na področju šolstva, predvsem zaradi neznanja slovenskega jezika in nepoznavanja kulture, s katero živimo v Sloveniji ali zahodni Evropi. Dokler je bil v razredu samo en ali dva slovensko negovoreča otroka, je šla zadeva lepo skozi, zdaj pa se dogaja, da je v razredu več kot polovica tuje govorečih otrok. Vemo, kakšni so otroci, motijo pouk, ker ne poznajo naših navad, govorijo v drugem jeziku, motijo ostale, ki želijo poslušati ... Zato smo predlagali, da bi imeli za učenje slovenskega jezika in spoznavanje kulture posebne enoletne pripravljalnice. Da bi otroci torej normalno hodili v šolo in obiskovali predmete, kjer ne potrebujejo toliko slovenskega jezika, na primer matematiko, likovno in športno vzgojo, za vse ostalo pa bi hodili na pripravljalnice. Torej ne, da jih vzamemo ven iz šole, ampak jih počasi integriramo. Ravno prejšnji teden sem o tem pisal predsedniku vlade, ki je moje pismo posredoval ministru za šolstvo. Že v prejšnji vladi smo se velikokrat sestali na to temo, a ministrica žal nikoli ni prišla. Zdaj torej čakam na poziv ministra, da pridemo predstaviti to idejo. Prosil bom še ostale kolege, da se dobimo in pripravimo za naslednje leto. Imamo kolektiv ravnateljev, moja ekipa se vsak mesec dobiva z njimi in to je glavna problematika, ki jo izpostavljajo. Velik problem nastaja tudi pri obisku zdravnika. Na eni strani imamo zdravnika, ki mora vedeti vse simptome, na drugi pa ženske, ki so večinoma doma in ne govorijo slovensko. Zgodi se, da otroci prevajajo to, kar znajo. Ko sem govoril z odgovornimi na ministrstvu za zdravje, sem izvedel, da gre za vsesplošni problem zdravstva teh priseljencev, ki postaja tudi veliko breme za slovenski proračun. Primer izigravanja sistema je, ko jih kot pridružene člane družine z dragimi posegi in zdravili zdravijo v Sloveniji. Ta naša ohlapna zakonodaja se vidi že tukaj. Tega, da bi obstajala možnost združitve družine in delavcev brez znanja osnov slovenskega jezika, v Evropi ni. Če bi sledili našim predlogom, bi imeli v dveh letih zadevo urejeno tako, kot je na Zahodu. Saj s predlogi nismo odkrivali Amerike, samo praksi od drugod smo sledili.

Kako pa v zdravstvu in šolstvu zdaj rešujejo težave, ki se pojavljajo? Bolj ali manj so prepuščeni samim sebi, imajo nekaj prostovoljcev, ki učijo otroke slovenskega jezika. Ljudska univerza Kranj je na Gorenjskem izvedla tečaj za učenje slovenskega jezika, predvsem žensk, ki večinoma ostajajo doma. Z neukim ali neslovensko govorečim delavcem je lažje manipulirati. Takoj, ko se naučiš jezika, greš v trgovino, k zdravniku, v knjižnico, se igrat z otroki ... Stvar ni več pod nadzorom nekoga, ki vse to ureja. In to je dobro organiziran sistem – pripeljejo jih sem, odpeljejo naprej v Nemčijo, pri tem si ne smemo zatiskati oči. Tukaj mora država narediti svoje in potem tudi mi na občinah ne bomo imeli takih težav.

"Komunikacija z albansko govorečimi pacienti v ZD Kranj – zaradi nepoznavanja jezika – je dolgoletna težava, kjer se morajo zdravniki vsakokrat znajti dobesedno vsak po svoje. Prevajalcev nimamo, za to ni predvidenih sredstev, izjema je bil časovno omejen evropski program ob uvajanju centrov za preventivo, ki je pred leti omogočil začasno zaposlitev prevajalcev. Zagato največkrat rešimo tako, da pacienti pokličejo po telefonu nekoga, ki njim in nam prevaja, to so znanci ali sorodniki pacientov. Sem in tja paciente v Kranju pri obisku zdravnika spremlja t. i. kulturna mediatorka, oseba, ki govori albanski jezik. Tak dogovor morajo izpeljati v lastni režiji. Sistemska rešitev bi lahko bil brezplačen tečaj z osnovami slovenskega jezika, vezan na prijavo bivališča ali socialno pomoč."

- odgovor ZD Kranj glede težav, s katerimi se soočajo

Do kakšnih anomalij, kršitev in izigravanja sistema pa še prihaja po vaših podatkih? Pojasnil vam bom, zakaj smo sploh oblikovali omenjeno komisijo. Name se je obrnila prijateljica, ki je skrbela za gospoda, ki je zdaj že umrl. Ni mogel iti v dom, ker je imel še eno stanovanje. Ko je ona prišla tja, je ugotovila, da albanske družine, ki bi morala tam živeti, sploh ni več tam, saj se je že preselila v Nemčijo, še vedno pa so tukaj prejemali socialne transferje. Ali pa, da je na enem naslovu v posamičnem stanovanju prijavljeno nenavadno število ljudi. Točno se ve, da se na določeno število kvadratnih metrov lahko prijavi samo določeno število ljudi. Naš mestni svetnik je imel na 100 kvadratih prijavljenih 39 ljudi. Kar nekaj se jih ukvarja z oddajanjem hiš in stanovanj Albancem in Kosovcem. Od najemnin pobirajo neobdavčen denar. Država bi tukaj lahko pobrala lepe davke. Ne vem, zakaj ne bi rekli "39 jih imaš notri, za vsakega plačaj toliko in toliko na mesec". Rešeno. To so anomalije, ki jih država ne želi sprejeti. Morala bi ne le zaostriti pogoje, pač pa ravnati tako kot zahodna Evropa. Pri nas pa na koncu ugotoviš, da vsi vse vedo, CSD ve, Furs ve, da nekdo ne plačuje davkov, zapre podjetje in odpre naslednjega, pa nihče nič ne naredi. To je izigravanje našega sistema.

"Policija se z različnimi oblikami policijskega dela in svojim vsakodnevnim opravljanjem policijskih nalog v skupnosti trudi zagotavljati čim večjo stopnjo varnosti vseh prebivalcev. Prekrški ali kazniva dejanja z elementi nasilja niso v porastu, prav tako pri teh dejanjih ne izstopajo tuji državljani. Se pa povečuje problematika glede zakonitosti bivanja tujih državljanov in s tem povezanimi zlorabami. Z ničelno toleranco obravnavamo vse zaznane kršitve. Pri reševanju tovrstne problematike sodelujemo tudi z drugimi pristojnimi organi."

- odgovor PU Kranj

Priseljevanje tujcev res ni težava samo v Kranju, pa vendar ste vi edini župan, ki se soočate z očitki, da si na tak način uvažate volivce. Že nekaj let sem tarča obtožb in komentarjev za dejanja, o katerih sploh ne morem odločati kot župan. Predvsem zato, ker določeni populisti namenoma širijo miselnost, da naj bi na občini izdajali dovoljenja za bivanje tujcem. Seveda to ni in ne more biti res, saj ne občina in ne župan nimamo pooblastil za to. To je v pristojnosti upravnih enot, ki sodijo neposredno pod ministrstva, torej pod državo. A ker se Mestna občina Kranj nahaja v isti stavbi kot UE Kranj, ljudje pa pred vhodom vidijo tuje državljane, ki čakajo v vrsti, zmotno mislijo, da čakajo za občino. To izkoriščajo prej omenjeni populisti za napade proti meni. To je manipulacija. Ste se zato pred kratkim odločili, da glavni vhod občine prestavite drugam? Obiskov na Mestni občini Kranj je zelo malo, ampak obiskovalci so morali čakati v vrsti skupaj z ostalimi, ki so potrebovali storitve upravne enote – od pridobivanja osebnih izkaznic, vozniških dovoljenj, potnih listov, delovnih dovoljenj in dovoljenj za začasno bivališče tujcev. Dejansko je bila vsak dan pred vhodom velika gneča, zato smo se odločili za ločen vhod. Drži pa tudi, da so se pojavljale govorice, da sva jaz kot župan in Mestna občina Kranj tista, ki uvažava te tujce. Mislim, da smo ob danih možnostih naredili maksimum. Še vedno bi raje videl, da imamo mi glavni vhod, ampak glede na to, da je stavba spomeniško zaščitena, se drugače pač ne da. Obstaja pa tudi fotografija, na kateri ste slikani z albansko zastavo. Pojasnite nam, prosim, ozadje te zgodbe. Z zastavo sem bil res slikan, a ne tako, kot so fotografijo potem izrezali in zlorabili "neznani kolegi" tik pred drugim krogom županskih volitev leta 2018. Oktobra 2018 sem bil povabljen na srečanje predstavnikov albanske skupnosti. Udeležil sem se ga tako kot drugih srečanj narodnostnih skupnosti – makedonske, srbske in črnogorske skupnosti. Naivno ali politično zeleno sem verjel, da vsi v Kranju podpirajo napore za večjo integracijo tukaj živečih in uporabo slovenskega jezika v dnevnem življenju. Srečanje so začeli s slovensko himno, potem še s svojo, bilo je tudi veliko slovenske glasbe. Vsako mizo je krasil šopek slovenskih zastav, ki so bile poleg albanske in makedonske zastave razobešene po dvorani. Na izvorni fotografiji so slovenske zastave vidne. To je ušlo ven dva dneva pred volitvami povsem namensko. Mislim, da je šel tja tudi kakšen moj protikandidat, pa to nikjer ni ostalo zabeleženo. Še letos sem se slikal s črnogorsko zastavo, pa tega nihče ne objavlja. Moji politični nasprotniki so to izkoristili za namene političnega diskreditiranja. Jaz sem bil takrat nov v politiki, ampak tudi danes bi lahko šel, nimam težav s tem. Ljudje niso naivni, pojasnil sem in tega več ne spremljam, ker se mi zdi škoda časa. Tudi, ko smo v času koronavirusa izdali obvestilo o zaprtju šol v albanskem jeziku, so me nekateri na polno napadli. A kaj se je zgodilo? Bil je ponedeljek, albanski otroci pa so še vse do srede prihajali v šolo, ker doma niso znali povedati, zakaj nimajo šole. Ideja ravnateljev je bila, naj to uradno napišemo v albanskem jeziku in damo otrokom, naj nesejo domov, kar smo tudi storili. Peščica ljudi pač to izkoristi. Kranj je mesto Kranjčanov in Kranjčank ter vseh, ki pridejo sem in spoštujejo predpise ter zakone. Država je tista, ki nam vsem sprejema zakonodajo – tudi pravila o priseljevanju – mi nimamo nič s tem. Naša naloga je, da te ljudi čim bolj integriramo in tam, kjer vidimo probleme – v šolstvu in zdravstvu – igramo proaktivno vlogo. Če se z njimi ne bomo pogovarjali in ukvarjali, se ne bodo nikoli integrirali. Sam nimam nič proti nobenemu tujcu, veliko potujem po svetu in vidim, kako so drugi narodi odprti. Na nas je, da ustavimo manipulacije, ki se dogajajo tem ljudem in jim pomagamo vključiti se v delovno okolje. Dejstvo je, da se cela zahodna Evropa sooča s pomanjkanjem strokovnega, manj kvalificiranega kadra in drugače kot z uvozom tuje delovne sile ne bo šlo. Kot vedno pa so problem zlorabe naših, mnogokrat luknjastih zakonov. Občina in jaz osebno na to opozarjamo, smo opozarjali in bomo opozarjali.

icon-expand Matjaž Rakovec pravi, da je svoj program nastavil na osem let, torej na dva mandata, in je prepričan, da bo v naslednjem mandatu nadaljeval delo, ki ga je začel. FOTO: Damjan Žibert

Državi ste predlagali spremembo zakonodaje in novela zakona o tujcih je bila lani sprejeta. Menite, da bo zdaj drugače? Nekaj naših predlogov je bilo sprejetih, nekaj ne. Dopolnitve zakona o prijavi prebivališča so usmerjene predvsem v reševanje problematike prijav t. i. fiktivnih prebivališč posameznikov. Zakon o tujcih pa prinaša bolj zaostrene pogoje bivanja za tujce, saj uvaja dvoletno bivanje tujca v RS za združitev družine in ne več eno leto, zahteva znanja slovenskega jezika za polnoletne družinske člane na vstopni ravni in znanje slovenskega jezika za tujce (A1), ki v Sloveniji prebivajo dlje časa (A2), uvaja tudi spremenjen način dokazovanja prejemanja potrebnih sredstev za preživljanje. Verjamem, da smo s temi spremembami naredili korak naprej, predvsem kar se tiče učenja slovenskega jezika in pridružitve družine, še vedno pa to ni dovolj in bomo še naprej pritiskali na državo. Druga stvar je nadzor. Če ne bodo organi, kot so CSD, Furs in Policija, izvajali nadzora nad tem, potem ne bo nič drugače. Ker so vsi ostali v bistvu že korak naprej. Zadeve želimo urediti tudi zato, ker potrebujemo delovno silo. V Kranju je predvsem Iskra, ki nujno potrebuje delavce in brez tujih delavcev ne bo šlo, to je dejstvo. To področje pa je treba urediti tudi zato, ker je med priseljenci veliko takšnih, ki želijo pošteno prispevati v našo družbo, se prilagajajo, a ravno izkoriščanje socialnih transferjev in neprilagoditev njihovih rojakov mečejo slabo luč na vse.

Ministrstvo za notranje zadeve je v lanskem letu opravilo nadzor nad izvrševanjem upravnih nalog na Upravni enoti Kranj na področju upravnih zadev tujcev. Ugotovili so, da UE Kranj v nekaterih postopkih izdaje in podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine ni popolno ugotovila dejanskega stanja v zvezi z izpolnjevanjem pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, med drugim je v nekaterih postopkih izdaje in podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine polnoletnim neporočenim otrokom in staršem tujca, državljana Republike Kosovo, nepopolno in pomanjkljivo ugotavljala dejansko stanje glede tega, ali tujec po Zakonu o tujcih šteje za družinskega člana (pri ugotavljanju obstoja dolžnosti preživljanja). UE Kranj je bil dan napotek, da v prihodnje pri vodenju in odločanju v upravnih postopkih s področja upravnih zadev tujcev upošteva ugotovitve in predloge MNZ.