V kranjskem domu upokojencev so se razveselili posebnega obiska. Dan so jim polepšali terapevtski psi. Kmalu bo takšnih obiskov še več. Društvo Tačke pomagačke je namreč z dobrodelno akcijo in donacijami zbralo več kot 23 tisoč evrov, ta denar pa bodo namenili za izobraževanje terapevtskih psov in njihovih vodnikov.