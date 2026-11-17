Slovenija
Kranjskim upokojencem dan polepšali terapevtski psi
V kranjskem domu upokojencev so se razveselili posebnega obiska. Dan so jim polepšali terapevtski psi. Kmalu bo takšnih obiskov še več. Društvo Tačke pomagačke je namreč z dobrodelno akcijo in donacijami zbralo več kot 23 tisoč evrov, ta denar pa bodo namenili za izobraževanje terapevtskih psov in njihovih vodnikov.
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