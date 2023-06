Nagrajena inovacija iz Kranja, ki bo olajšala življenje invalidom

Kranjčan Aleksandar Dojčinović je zaradi staršev, ki sta gibalno ovirana, razvil tehnologijo, ki takšnim osebam lajša vsakodnevna opravila. Z ekipo so ustvarili krmilnik za mobilno upravljanje senčil z uporabo mobilnega telefona, računalnika, glasovnega upravljanja ali stikala, pa tudi kontrolo pristopa za zasebne in javne objekte, upravljanje luči in pametni termostat. Njihovo dobro delo so prepoznali na GZS in jim že drugo leto zapored podelili zlato regionalno priznanje za inovacijo. Navdušeni so tudi v Društvu paraplegikov Gorenjske.

Aleksandar Dojčinović je idejno zasnovo dobil že pred leti, ko sta se njegova starša invalidsko upokojila. "Moj oče je utrpel hudo prometno nesrečo in je bil dlje časa nepokreten, še danes je gibalno oviran. Težave so mu predstavljale vsakdanje stvari, ki se nam zdijo samoumevne, kot je prižig luči ali dvig oziroma spust rolet," pripoveduje. Pomagal jima je po svojih močeh, med študijem na Fakulteti za organizacijske vede pa je veliko razmišljal o tem, kako bi tehnologija lahko pomagala ljudem s takšnimi težavami. Pred tremi leti je razvil prvi ADC krmilnik za mobilno upravljanje senčil – napravo, zasnovano za brezžično upravljanje električnih senčil z uporabo mobilnega telefona, tabličnega računalnika, računalnika, glasovnega upravljanja ali pa stikala/tipkala. Ustanovil je podjetje in na trg lansiral ADC sistem, ki je zasnovan po principu sočutnega in tako imenovanega "Human-centered design" oblikovanja in v središče razvojnega procesa daje potrebe ranljivih skupin ljudi, narave in okolja.

Na razpis za podelitev priznanj najboljšim inovacijam Gorenjske za leto 2023 se je odzvalo 14 podjetij in en samostojni inovator, s skupaj 16 prijavljenimi inovacijskimi projekti. "Za podelitev priznanj so se upoštevali projekti, ki so vsebovali kriterij odličnosti in učinkovitosti, ter so obenem uspešno uporabljeni v praksi. V nagrajenih inovacijskih projektih je sodelovalo več kot 90 inovatork in inovatorjev ter skupin. Velika večina inovacijskih projektov je odlično pripravljenih, kar je bistvenega pomena za dobro in jasno predstavitev ter ocenjevanje," so zapisali pri GZS.

Gre za uporabniku prijazen produkt, ki je primeren tako za računalniško nevešče uporabnike, gibalno ovirane kot tudi uporabnike, ki se navdušujejo nad tehnološkimi in pametnimi napravami. Možnost glasovnega upravljanja ohranja občutek samostojnosti in človekovega dostojanstva, ki ga še posebej cenijo slabovidni. Nato je na doktorskem študiju razvil model "pametna hiša za starejše in invalidne ljudi" in ga implementiral na realnem primeru. "Očetu smo postavili sistem, s katerim lahko s pomočjo glasovnega upravljanja preko telefona zvečer sam ugasne luč, ko želi zaspati, saj rad bere. Prav tako lahko lahko iz postelje zjutraj sam dvigne rolete in jih zvečer spusti," še doda. Prejemniki dveh zaporednih zlatih priznanj GZS ADC krmilnik je lani prejel zlato regionalno priznanje za naj inovacijo, ki ga podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), letos pa se je med najboljšimi znašla njihova inovacija Razvoj krmiljenja za senčilo Falcon ADC sistemi in roletarstvo Medle. "Gre za pametno edinstveno multifunkcijsko roleto, ki omogoča upravljanje preko pametnega telefona, tablice, portala, glasovnega upravljanja in stikala/tipkala. Omogoča upravljanje tako globalno (internet) kot tudi lokalno (Bluetooth). Inovacija rešuje problem, ki naslavlja energetsko krizo oz. optimizacijo rabe energije, alternativne vire energije, ustvarjanje prihrankov in učinkovito krožno gospodarstvo s poudarkom na rabi energije," se glasi opis.

icon-expand Ekipa podjetja ADC Sistemi, ki je že drugo leto zapored prejela zlato regionalno priznanje GZS. FOTO: ADC sistemi

"Naše inovacije so namenjene vsem, ki potrebujejo pomoč pri vsakdanjem življenju – od otrok do starostnikov. Delamo na sočutnem dizajnu, kjer skrbimo za ranljive ljudi in jim lajšamo vsakdanja opravila. Najbolj pomembno se nam zdi, da jim z našimi sistemi lahko zagotovimo občutek varnosti," je ob tem povedal Dojčinović. Nagrada GZS jim je dala moč in zagon, da še naprej razvijajo sisteme, ki bi ljudem olajšali življenje. "Zelo smo ponosni, da so prepoznali naš potencial in da smo dobili neko potrditev, da smo na pravi poti," je še dodal. Ne samo iznajdljivi, so tudi dobrodelni Ker Aleksandar dobro ve, koliko človeku, ki ne more sam vstati iz postelje, pomeni jutranje sonce na obrazu, se je odločil za dobrodelno potezo. Senčilo Falcon bo podaril fantu iz Kranja, ki je paraplegik in živi z mamo samohranilko. "Nujno potrebuje pomoč, saj zjutraj, ko se zbudi, ne more dvigniti rolet ali prižgati luči. Z našo tehnologijo pa bo to mogoče – vsako jutro bo lahko iz postelje preko telefona ali glasovnega ukaza dvignil senčilo. Sam vem, kako je, ko moraš skrbeti za nekoga, zato bi rad pomagal vsem, ki potrebujejo pomoč." Dojčinović je tudi v pogovorih z Zvezo paraplegikov Slovenije, s katero bodo skupaj poiskali način za pomoč ljudem, ki so gibalno ovirani. "Zadeva se nam zdi izjemno zanimiva in bi zagotovo koristila našim tetraplegikom, ki bi lahko kar iz postelje odprli vrata nekomu ali dvignili rolete," je za 24ur.com povedal Peter Robnik, predsednik Društva paraplegikov Gorenjske. V njihovem društvu je zagotovo kakšnih deset interesentov, inovacijo bodo zdaj preizkusili v praksi in jo nato priporočili tudi ostalim. "Cena je sprejemljiva, aplikacija je enostavna za uporabo, edini pogoj je, da ima uporabnik pametni telefon, kar pa večina tetraplegikov ima."

icon-expand ADC krmilnik za mobilno upravljanje senčil. FOTO: ADC sistemi

Odpiranje vrat bloka z aplikacijo na telefonu Sistem, ki so ga razvili v njegovem podjetju, se sicer deli na štiri segmente. ADC Smart Home je sistem za upravljanje hiš, stanovanj (privatnih objektov), ADC Smart City je sistem za upravljanje blokov, zapornic, garažnih hiš (javnih in poslovnih objektov), ADC Smart Hotel je sistem za upravljanje hotela (prihod, plačilo, kontrola sobe, check in) in ADC Smart Health, ki je sistem za upravljanje hiš s poudarkom na zdravju in lajšanju vsakdanjih opravil. Česa podobnega v Sloveniji, niti na svetu, ni razvil še nihče. Kot je pojasnil Dojčinović, trenutno razvijajo sodobno kontrolo pristopa, namenjeno zasebnim in javnim objektom. Že prihodnji mesec bodo na trg lansirali sistem ADC Smart City, kjer bodo na obstoječo rešitev enega od blokov implementirali njihov krmilnik, tako da bodo vsi stanovalci lahko odpirali vrata z uporabo telefona. Vse, kar bodo morali storiti, je, da si naložijo aplikacijo, ki omogoča deljenje pravic upravljanja sistema različnim uporabnikom. To pomeni, da lahko glavni administrator (npr. starši ali upravnik poslovne stavbe) podeli različne dele pravice upravljanja različnim uporabnikom (npr. otroci, mož/žena ali pa uporabnikom poslovnih prostorov, najemnikom, gostom hotelskih sob ...), da lahko sami upravljajo s sistemom. Aplikacija je uporabnikom prijazna, kar pomeni, da je enostavna in razumljiva tudi otrokom in računalniško neveščim uporabnikom. Tudi ta ideja je prišla iz Aleksandrove osebne izkušnje. "Ko sem očetu, ki je invalid, naročal hrano, jo je vsak dan dobil ob drugi uri, včasih je jedel celo mrzlo. Z našim sistemom pa bomo dobili notifikacijo, kdaj je dostavljavec prinesel hrano. Tako bom imel občutek varnosti, da je moj oče jedel topel obrok. Sistem bo npr. omogočal staršem, da dobijo notifikacijo, ko njihov otrok pride domov, da jih ne bo skrbelo zanj."

icon-expand ADC aplikacija je priročna in enostavna za uporabo. FOTO: ADC sistemi