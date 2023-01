Kranjsko sodišče zavrnilo Janševo zahtevo po odškodnini

Sodnica Tanja Bizjak je v delni sodbi zavrnila tožbeni zahtevek v delu, v katerem je Janša od nekdanje tožilke Branke Zobec Hrastar ter sodnikov Barbare Klanjšek, Milana Štruklja, Vesne Žalik in Branka Masleše zahteval, da mu plačajo nekaj več kot 900.000 evrov odškodnine in zamudne obresti od septembra 2017 dalje. Na podlagi zavrnitve tožbenega zahtevka je tožnik tožencem dolžan plačati njihove pravdne stroške.

"Brez izvajanja enega samega dokaza je kranjska sodnica zavrnila odškodninsko tožbo zoper Maslešo in ostale akterje krivosodja v zadevi Patria, češ da naj škodo namesto njih poravnajo nič krivi davkoplačevalci," je v odzivu zapisal Janša.

Delno sodbo je sodnica spisala po obravnavi zadeve 22. decembra lani. Po vpogledu v listinske dokaze je ocenila, da je zadeva glede tožbe zoper pet toženih posameznikov zrela za odločitev. Zato se je odločila, da bo izdala delno pisno odločbo. Ob tem je zavrnila dokazne predloge po zaslišanju nekaterih prič, med drugim tudi ustavnih sodnikov.

Janšev odvetnik Franci Matoz je tedaj poudaril, da gre zaradi neizvedbe predlaganih dokazov za absolutno kršitev pravilnosti postopka. Ocenil je sicer, da so ponudili dovolj dokazov za to, da so toženi posamezniki ravnali samovoljno z namenom povzročitve škode in da so s tem izpolnili vse elemente odškodninske odgovornosti. Janša je dejal, da v zadevi Patria ni šlo za sojenje, temveč za politični obračun in politično eksekucijo. Zato meni, da bi ti konkretni posamezniki morali za to nositi odgovornost, namesto da jo prelagajo na državo, da bo namesto njih plačala odškodnino.