Kras ostal brez pomoči iz Solidarnostnega sklada EU

Slovenija tako vloge za koriščenje pomoči Solidarnostnega sklada EU ne bo posredovala Evropski komisiji, so zapisali na vladnem uradu za komuniciranje.

Končno oceno škode zaradi požara na Krasu so v poročilu podali ministrstvo za obrambo, uprava za zaščito in reševanje in državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.