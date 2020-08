Če vam razkrijemo, da vas v tokratni rubriki Moja Slovenija peljemo v deželo terana in pršuta, zagotovo že veste, da smo se odpravili na Kras. In čeprav so Kraševci na svoja simbola zelo ponosni, ne želijo, da bi jih poznali samo po tem. Pokrajina, ki so jo izoblikovali burja, kamen in pester podzemni svet, ponuja še veliko več.