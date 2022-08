Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po požaru na goriškem Krasu

Skupno okoli 50 lastnikov zasebnih gozdov na goriškem Krasu zaključuje spravilo lesa, ki so ga zaradi julijskega obsežnega požara tam interventno posekali. Medtem imajo delavci družbe Slovenski državni gozdovi za spravilo lesa še čas do 20. avgusta. Gospodarsko ministrstvo pa bo zbiralo oceno škode v julijskem požaru na goriškem Krasu, ki so jo utrpele gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi in zadruge na strojih, opremi, zalogah in izpadu prihodka v občinah Komen, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Oškodovanci morajo oceno škode poslati do 29. avgusta.

Doslej so delavci Slovenskih državnih gozdov odstranili okoli 1500 kubičnih metrov od skupno interventno posekanih 4000 do 5000 kubičnih metrov lesa, je za povedal vodja sežanske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Boštjan Košiček. Ob požaru na goriškem Krasu je bilo za zaustavitev ognjene stihije treba narediti več interventnih posekov gozda. Posekan les mora biti po uredbi poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana odstranjen do 20. avgusta, saj lahko v primeru novega požara predstavlja nova žarišča. Lastniki gozdov, ki so želeli sami odpeljati les, so imeli uradno čas za to do 8. avgusta. "Zaključujejo," je povedal Košiček, ki je že pred dnevi dejal, da bodo lastnikom gozdov v primerih, ko bodo videli, da so z delom že začeli in ga niso uspeli opraviti do konca, dali še kakšen dan več. Gre večinoma za svež les ob prometnicah in ob robu naselij.

Po ocenah je ogenj zajel 2800 hektarjev gozda.

V primeru, da se lastniki za spravilo lesa in čiščenje interventne poseke niso odločili, bodo to namesto njih storili delavci družbe Slovenski državni gozdovi in les odpeljali v predelavo. Večina posekanega lesa bo predelana v sekance. Država bo poskrbela za spravilo in predelavo lesa, po prodaji predelanega lesa pa bodo lastniki, ki se niso odločili za samostojno spravilo, dobili del kupnine glede na velikost poseke in odpeljanih količin lesa. Nadaljujejo z ocenjevanjem škode Medtem na ZGS nadaljujejo z ocenjevanjem škode in pripravo načrta sanacije gozda na Krasu, ki ga morajo pripraviti do 1. oktobra letos. Obnova gozda bo trajala več let, lahko tudi več desetletij. Gozd na območju požara bo dobil drugačno podobo, so pred dnevi navedli na zavodu. Po ocenah iz prejšnjega tedna je požar zajel 3610 hektarjev površine, od tega 2800 hektarjev gozda. Točne podatke o poškodovanosti gozdov bodo pristojni pridobili v procesu izdelave načrta sanacije. Oceno škode morajo poslati na ministrstvo na predpisanem obrazcu Dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov pozar2022.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z oznako Požar julij 2022, so danes sporočili z ministrstva.

Načrt sanacije gozda na Krasu morajo pripraviti do 1. oktobra letos.