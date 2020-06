Postojnska jama je po najdaljšem zaprtju v zgodovini ponovno sprejela obiskovalce. Ker bodo letos bolj ali manj odvisni od slovenskih gostov, so za nekaj časa prilagodili tudi cene vstopnic, kljub temu da bodo letos izgube hude. Tudi Škocjanske jame, ki so svoja vrata sicer odprle že v začetku maja, brez tujih turistov in skupin šolarjev bolj ali manj samevajo.