'Krasno je, ko lahko uživaš v koncertu, četudi nimaš denarja za vstopnico'

Ljubljana, 02. 09. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Anamarija Ficko
Ulični ustvarjalci so nepogrešljiv del velikih mest, saj jim dajejo dušo in hkrati odpirajo javni prostor, v katerem se ljudje družijo in navezujejo nove stike. Kako pa jim mesto vrača? Ljubljanski ulični umetniki pravijo, da bolj slabo. Zato so v prestolnici v začetku avgusta pripravili javni shod, ki pa ga je mestni inšpektor prekinil že po uri in pol igranja. Mestna občina Ljubljana je namreč pred petimi leti močno zaostrila pravila, in sicer le na 19 dovoljenih lokacij in še to s časovno omejitvijo.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nace Štremljasti
02. 09. 2025 19.58
+1
a trubači ter hopa cupa lahko še kalijo večerni mir,samo sprašujemo
ODGOVORI
1 0
Zrcalo
02. 09. 2025 19.55
+1
Izgleda tako, da sme v Ljubljani igrati samo oni čudni in odljudni harmonikar na Tromostovju. Kako veliko bolj prijazno je mesto delovalo, ko so razni umetniki, študenti in dijaki, pa tudi le taki, ki so samo pobiralci denarja, igrali kjerkoli. Le komu so šli v nos, da so sprejeli tako neživljenski odlok?
ODGOVORI
1 0
