Slovenija
'Krasno je, ko lahko uživaš v koncertu, četudi nimaš denarja za vstopnico'
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ulični ustvarjalci so nepogrešljiv del velikih mest, saj jim dajejo dušo in hkrati odpirajo javni prostor, v katerem se ljudje družijo in navezujejo nove stike. Kako pa jim mesto vrača? Ljubljanski ulični umetniki pravijo, da bolj slabo. Zato so v prestolnici v začetku avgusta pripravili javni shod, ki pa ga je mestni inšpektor prekinil že po uri in pol igranja. Mestna občina Ljubljana je namreč pred petimi leti močno zaostrila pravila, in sicer le na 19 dovoljenih lokacij in še to s časovno omejitvijo.
Več videovsebin
- 05:07Iz SVETA: Zakaj umetniki na ulicah?
- 03:37Iz SVETA: Veteran uličnega gledališča v Sloveniji Gorazd Osojnik
Naslednji članek
Kdaj so grafiti ogledalo družbe, kdaj pa zgolj vandalizem?
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.