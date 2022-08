KRASPASS GOURMET POLETJE

Na Krasu in v Brkinih vas bo že tretje poletje zapored, vse do 18. septembra 2022 gostila gastronomska družina KRASPASS GOURMET. Vse dni v tednu odpirajo vrata in polnijo mize priznani kraški vinarji, vrhunski kuharski mojstri, gostinci s tradicijo in gostoljubne turistične kmetije. Razvajali vas bodo z izvirnimi jedmi, izjemnimi vini in na burji sušenimi mesninami po enotnih cenah: 12 €, 18 € in 24 €, ter 50 € za vrhunsko kulinariko. Dan si boste lahko razigrali na kreativni delavnici kamna ali vodenem doživetju čudes Krasa in Brkinov. Letos se izbranim vinarjem, gostincem, turističnim kmetijam in ponudnikom doživetij pridružujejo še ponudniki nastanitev , ki vam bodo za vsaj dve noči izročali KrasPass kartico z 10% popustom oz. drugo posebno ugodnostjo pri degustacijah in doživetjih v KrasPass mreži. Degustacije vin Kraški vinarji morajo znati ukrotiti kamnito naravo. Z zemljo imajo strasten odnos, ki se preliva v vrhunskih vinih in peninah. Ob krajši degustaciji vam bodo postregli lokalne sire ali sušene mesnine, v slabi uri bodo razkazali še klet, najmočnejša energija pa se pretaka na gourmet doživetju s staranimi in nagrajenimi vini.

icon-expand Renčel Boutique Wines, Dutovlje FOTO: Arhiv naročnika

Degustacije suhih mesnin Gostoljubne turistične kmetije so oaze nostalgije. Okušanje butičnih mesnin, sušenih na kraški burji, je tu res pristno. Lokalni siri in hišno vino ne smejo manjkati. Ob daljši degustaciji si boste ogledali še posestvo, na gourmet doživetju pa se vam bodo v ustih topile mesnine in siri, ki so zoreli s še več potrpljenja in ljubezni.

icon-expand Kmetija Kosmina, Brje pri Komnu FOTO: Arhiv naročnika

Večeri vrhunske kulinarike Kraška in brkinska kulinarika skrivata toliko presenečenj kot narava. Razvajanje s petimi hodi je popotovanje med travniki, polji, gozdovi in kletmi. Najboljši kuharski mojstri so z inovativnostjo in zvestobo lokalnim sestavinam svoje restavracije uvrstili v prestižne kulinarične vodnike, kot sta Michelin ali Gault & Millau. Degustacije lokalnih dobrot Domačije na Krasu in Brkinih vabijo na avtentična doživetja. V vseh se čutita ljubezen do narave in tradicije. Lokalne dobrote postrežejo v idiličnem okolju, poleg degustacije pa vas bodo popeljali tudi na ogled posestva ali vam zaupali, kako nastajajo zakladi zdravja.

icon-expand Turistična kmetija Pri Filetu (Slope, Brkini) FOTO: Arhiv naročnika

Čudesa Krasa in Brkinov Raziskovali boste očarljive kraške vasice, brkinske griče in sodobne muzeje, ki jim v Evropi ni para. Umirili bodo tok misli ob občudovanju plemenitih lipicancev in zelenih razgledov. Voden ogled znamenitosti lahko traja do dve uri in vključuje kulinarično presenečenje - napitek, poslastico ali vrečko zelišč. Vstopnica je vključena v doživetje. Doživetja kamna Kamnoseški mojstri Krasa imajo izjemen občutek za detajle. S kamnom rokujejo toliko časa, da iz ostre gmote ustvarijo mehko obliko uporabnih ali okrasnih izdelkov. V krajšem ali daljšem doživetju kamna boste spoznali njegovo sodobno oblikovanje, ustvarili svoj unikaten izdelek in za konec nazdravili v sosednjem vinotoču.

icon-expand Kamnoseški mojster Jernej Bortolato, Pliskovica FOTO: Arhiv naročnika