Kratki rokavi, poležavanje na plaži, čofotanje v morju. Smo res že novembra?

Bolj kot po kostanjih tako še vedno večina posega po sladoledu, marsikdo pa je razmišljal tudi o kopanju. Tisti, ki pa kopalk niso pozabili doma, so si skok v morje tudi privoščili. In ni jih bilo malo.

Kratki rokavi, tudi kratke hlače, poležavanje na plaži ... če ne bi bilo v zraku rahle meglice bi lahko rekli da so se v Portorožu obiskovalci in domačini celo sončili. Letošnji skok v november je zares poseben, tudi mimoidoči pravijo, da ne pomnijo tako toplega meseca.

Letošnja kopalna sezona je res dolga. Čeprav se je uradno začela junija in zaključila septembra, so se prvi kopalci pojavili že v začetku maja, s temperaturami zraka okrog 30 stopinj in morjem, ki je hitro preseglo dvajsetico. Sedaj pa smo novembra in sezona še kar traja - torej že polnih šest mesecev.

Letošnje praznike ob 1. novembru je tako zagotovo zaznamovalo nenavadno toplo vreme. Na številnih merilnih mestih po Sloveniji od sredine 20. stoletja novembra še ni bilo tako toplo kot je bil ta praznični popoldan. Ponekod je bil tako prejšnji rekord za november presežen za več kot stopinjo Celzija, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Najtopleje je bilo sicer prav na jugovzhodu.

Najvišjo temperaturo v novembru so izmerili v Metliki, in sicer 9. novembra 2015, ko so termometri pokazali 25,6 stopinje Celzije. Danes je bila ta temperatura presežena na vsaj štirih merilnih mestih v Sloveniji.

Na merilni postaji Dobliče pri Črnomlju so tako izmerili 26,2 stopinje Celzija, kar je tudi stopinjo več od prejšnje najvišje izmerjene temperature na tem mestu. V Osilnici so izmerili 26,1 stopinje, v Metliki in Novem mestu pa po 25,7 stopinje.

Na veliko merilnih mestih se tudi presegli prejšnje izmerjene temperaturne rekorde v novembru. Poleg v Dobličah in v Novem mestu še v Mariboru (izmerili so 24,5 stopinje), Slovenskih Konjicah (24,1), Celju (23,9), v Bežigradu v Ljubljani (23,4) in Bohinjski Češnjici (23 stopinj Celzija).

A kot kaže so toplim dnem in tudi podaljšani kopalni sezoni šteti dnevi, padec temperatur bomo zabeležili že ob koncu tega tedna.