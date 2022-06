Krava na planini Tosc padla v globino, v dolino jo je prepeljal helikopter SV

Ob obisku hribov bodite previdni. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, so namreč obravnavali številne planince, ki so potrebovali pomoč. Ob 10.22 včeraj je pri sestopu iz Ratitovca, občina Železniki, planinec potreboval pomoč. Reševalci GRS Škofja Loka in dežurna ekipa GRS Brnik so planinca na kraju oskrbeli in s pomočjo helikopterja LPE prepeljali v bolnišnico na Jesenice.

Ob 12.40 si je nad jezerom Ledvica v Stari Fužini v občini Bohinj, planinec poškodoval gleženj. Reševalci GRS Bohinj in dežurna ekipa GRS Brnik so poškodovanega planinca na kraju oskrbeli, nato pa s helikopterjem LPE prepeljali v SB Jesenice.

Ob 13.01 si je pri Zgornjem slapu Peričnik v občini Mojstrana planinec poškodoval glavo. Reševalci GRS Mojstrana so poškodovanega planinca na kraju oskrbeli ter pospremili v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Jesenice.

Ob 16.19 so se na poti Čez Suho izgubili štirje tuji planinci. Reševalci GRS Bohinj so jih s pomočjo helikopterske ekipe Slovenske vojske našli in prepeljali v dolino. Ob 12.20 je na planinski poti proti Javorščku pohodnik prišel do strmega in nevarnega melišča, od koder si ni upal nadaljevati poti. Posredovali so reševalci GRS Bovec, ki so planinca varno rešili z melišča in ga nepoškodovanega pospremili v dolino.

Ob 18.29 sta na severni strani Polovnika pod Pirhovcem zašla tuja planinca s psom. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Bovec. Nepoškodovana planinca je v dolino prepeljal helikopter LPE skupaj z dežurno ekipo GRZS Brnik.