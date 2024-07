Možganovi po odvzemu živine zahtevajo 35 tisoč evrov odškodnine

Nadvse mučen novembrski odvzem 24 glav govedi je najprej terjal službo veterinarske inšpektorice Danuše Štiglic, ki je odvzem odredila: "Javni uslužbenki smo dali opozorilo pred odpovedjo in do nadaljnjega ne bo opravljala inšpektorskega dela," tako januarja letos Fabian Kos, direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zdaj sledijo še finančne posledice, 35 tisoč evrov odškodnine namreč preko odvetnika Francija Matoza zahteva družina. Od tega 22 tisočakov in pol na račun duševnih stisk, ki so jih doživljali zadnjih osem mesecev. "Bili so tarča zbadljivk, tarča posmehov v okolici. Celotna Slovenija jih je identificirala in to pusti nek pečat. Tudi gospod Rudi Možgan se je zaradi tega zdravil, se še zdravi," pove Matoz.

"Sigurno ne bi bilo prav, da bi taka stvar ostala čisto brez posledic. Mislim, da če ni nobenih posledic, se potem to kar nadaljuje, take krivice se ponovno zgodijo. Zaupam odvetniku, da je to utemeljen znesek," tako pa Timotej Možgan, sin rejca Rudija Možgana.

Računajo in upajo na poravnavo, a če državno odvetništvo temu ne prikima, Matoz ne ovinkari, sledi tožba proti državi: "Vendar v tem primeru bomo zahtevali še solidarno odgovornost same inšpektorice Danuše Štiglic, torej da bo tudi ona zavezana za plačilo odškodnine."

Za sago z odvzemom živali bodo tako ali drugače plačevali tudi državljani. Na Upravi za varno hrano so potrdili, da so stroški odvzema narasli na več kot 40 tisoč evrov. V to vsoto so med drugim vključeni prevoz in zdravljenje živali. Pa tudi denimo preiskava krave, ki so jo ob povratku k Možganovim morali usmrtiti, menda ravno zaradi zapletov ob odvzemu. Levji delež, in sicer kar 29 tisočakov, je šlo zgolj za dvomesečno oskrbo živali in obiske veterinarjev pri začasnih skrbnikih.