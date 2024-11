Krčenje proračunskih sredstev državnim institucijam bo proučila komisija

Neodvisne institucije v demokratični družbi morajo biti robustne in odporne, ne glede na to, kdo je na vladi in kakšna je barva te vlade, je ob predstavitvi zahteve za sklic seje komisije DZ dejal poslanec NSi in predsednik omenjene komisije Jernej Vrtovec.

V manjši opozicijski stranki namreč ocenjujejo, da so neodvisne institucije pod vlado Roberta Goloba okrnjene in se jih ne spoštuje. Po Vrtovčevem mnenju je tudi zmanjšanje proračunskih sredstev računskemu sodišču rezultat kritičnih mnenj v nekaterih primerih, kot je denimo nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, nakup 13.000 prenosnih računalnikov in izplačilo Prešernove nagrade Svetlani Makarovič.

Po njegovih besedah je tudi presenetljivo, da se računskemu sodišču krči obseg proračunskih sredstev v letu, v katerem je predvidena rekordna poraba v višini 17,1 milijarde evrov. "Računsko sodišče je neodvisna institucija, zdaj pa mi povejte, kako si lahko neodvisen, če ti nekdo zapira pipico za lastno delovanje," se je ob tem vprašal predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ.