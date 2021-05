Najnovejši poseg: operacija krčnih žil z mikrovalovi

Če zdaj že nestrpno pričakujemo bolj sončne in toplejše dni, pa se marsikdo kljub temu zgrozi ob misli na kratke hlače ali krilo. Vsak drugi odrasli Slovenec ima namreč težave, ki so posledica nepravilnega delovanja ven in sčasoma pripeljejo do nastanka krčnih žil. V okviru Centra za kronične rane Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana te zdravijo z različnimi malo invazivnimi posegi. Zdaj so nam pokazali še najnovejšega – gre za operacijo krčnih žil z mikrovalovi, primerna pa je tudi za najtežje paciente, ki imajo zaradi te bolezni razjede goleni.

