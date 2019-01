Kreativno računanje zamud vlakov

Domžale–Ljubljana zamuja. Takšno ime nosi profil enega od uporabnikov družbenega omrežja Twitter. In to je tudi neizpodbitno dejstvo. 9. januarja je vlak recimo zamudil osem minut, včeraj zjutraj tri minute, danes dve. Od 3. oktobra je skupno zamudil že 5 ur in dvajset minut, malce hudomušno zamude vlakov Slovenskih železnic beleži uporabnik Twitterja.

No, hudomušni ali ne so tudi na železnicah, kjer so s prav posebno, le njim znano formulo izračunali, da vlak na tej relaciji zamuja le nekaj sekund.