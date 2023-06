Kredarica po dobrih sedmih mesecih brez snežne odeje

Snežna sezona se je pretekli konec tedna tudi na Kredarici uradno končala, saj ni več strnjene snežne odeje, vztrajajo le še posamezna snežišča. Kot lahko razberemo s spletne strani Agencije RS za okolje, je od 18. maja, ko so na naši najvišji meteorološki postaji izmerili najdebelejšo snežno odejo v letošnji zimski sezoni, skopnelo kar 4 metre in pol snega.

Najbolj izstopajoč mesec pravkar končane snežne sezone je bil maj, ko je bilo sredi meseca snega kar dva metra več kot običajno, medtem ko drugi meseci po višini snežne odeje niso bistveno odstopali od dolgoletnega povprečja.

Snežna odeja je neprekinjeno vztrajala od četrtega novembra do 24. junija, skupno število dni s snežno odejo pa je bilo 255, kar je blizu povprečja. Je bila pa nadpovprečna količina snežnih padavin. Skupaj je namreč v tej sezoni zapadlo dobrih 12 metrov snega, kar je približno meter in pol več od povprečja zadnjih 30 let. Vseeno pa smo bili daleč od rekorda iz sezone 2000–2001, ko je zapadlo skoraj 17 metrov snega.

Velja opozoriti, da lahko ob izrazitejših prehodih hladnih front po naših najvišjih vrhovih sneži tudi sredi poletja. Tako ni nič nenavadnega, če na Kredarici tudi julija zapade nekaj centimetrov snega. Rekord sega v leto 2007, ko so petega julija izmerili 15 centimetrov snega.