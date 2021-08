Fajonova: Ni opravičila za tak verbalni napad. Kritična tudi do premierja

Priznam, da mi je bilo, ko sem gledala ta posnetek na družbenih omrežjih, neprijetno, saj sem sama ljubiteljica gora in vem, da v hribih običajno iščem svoj mir, pravi Fajonova: " Seveda so ta vprašanja in jeza ljudi, ki so se srečali s predsednikom vlade, mogoče umestna, ni pa opravičila za tak verbalni napad. Sama takšnih besed ne uporabljam, četudi imamo politične nasprotnike, s katerimi se ne razumemo. Želela bi si, da bi tisti, ki imamo razum, stopili nad to retoriko."

Dodala je, da zameri predsedniku vlade, ker pošilja ljudi na psihiatrijo: " Na prvem mestu smo politiki tisti, ki smo s svojim zgledom odgovorni, da se dostojno pogovarjamo. Če dajemo sami slab zgled, bodo tako naredili tudi drugi. Ni opravičila za tako komunikacijo, ampak se morata tudi predsednik vlade in minister Hojs vprašati, ali nista morda prav ona kriva za to, kar se danes dogaja med ljudmi in na družbenih omrežjih."

Janšev komentar je označil za "nepotreben", saj so protestniki govorili sami zase: "Sam sem bil deležen podobnih psovk. Ko so me prepoznali, sem enostavno mirno stal in protestnike potem obšel," je opisal svoje srečanje s protestniki. "Ko smo jih od daleč opazovali, se nam je sicer zdelo nenavadno – kdo je ta posameznik, ki na svojem hrbtu nosi kolo v gore. Mislili smo, da gre morda za podiranje kakšnega rekorda, po komunikaciji pa smo hitro videli, kam spada," je dodal.

Fajonova ne razume, zakaj je moral predsednik vlade nadaljevati z žaljivimi zapisi na družbenih omrežjih. Tudi sama je bila pred kratkim deležna zmerjanja, ko se je odpravila na Triglav: "Julija sem bila tam in bila deležna enake poplave žaljivih besed, ko sem na Triglav peljala svojega nemškega kolega in njegovega soproga. Kolega je bil predstavnik nemške vlade in ni mogel razumeti, kako se je lahko v Sloveniji zato, ker so štirje gospodje z mano zagovarjali pravice istospolnih partnerjev, vsul val kritik. Triglav je naš simbol, lahko bi ga izkoriščali za solidarnost in prijateljstvo, ne pa da je bil letos poleti zlorabljen z vseh strani."

Znano je, da je predsednik vlade nato spal na Kredarici, je dejal Tonin, ki je zatrdil, da Janša in Hojs s Kredarice nista odšla s helikopterjem: "Res je, da je bil tisti dan na Kredarici vojaški helikopter, ki je tja pripeljal meteorologa in določene zaloge."