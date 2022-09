Kredarico, Kanin in Krvavec pobelile snežinke

Jutro je v slovensko visokogorje prineslo snežinke. Na Kaninu in Kredarici je zapadel sneg. Kot pojasnjuje naš hišni prognostik Rok Nosan, sneženje na Kredarici spremlja okrepljen severni veter s sunki do 70 kilometrov na uro, zato nastajajo zameti.

Na Kredarici se je z današnjim sneženjem končal dolg, kar 103 dni trajajoč niz brez snežne odeje. To je hkrati tudi najdaljše obdobje, ko na naši najvišji meteorološki postaji niso izmerili niti centimetra snega. V preteklosti je bil namreč pogosto tudi poleti vsaj kakšen dan s sneženjem, letos pa so takšne ohladitve, ki bi prinesle sneg v visokogorje, povsem izostale. Poleg tega pa je sneg, ki se je nabiral pozimi in spomladi, letos skopnel skoraj en mesec prej kot običajno. Minula zimska sezona se je tako na naši najvišji meteorološki postaji zaključila že petega junija, ko so izmerili 15 centimetrov snega.

Zanimiv je tudi podatek, da je septembra snežilo tudi že bistveno nižje kot danes. Ravno na današnji dan leta 1977 je na Notranjskem in Kočevskem nad 700 metrov lokalno zapadlo več kot 10 centimetrov snega, tanka snežna odeja je prekrila tudi Ribnico in Kočevje.

Dopoldne se bo še hladilo. Za krajši čas bo lahko snežilo tudi pod 1500 metrov nadmorske višine, kar še posebej velja za območje Snežnika, kjer bo danes največ padavin. V visokogorju bo predvidoma zapadlo še od 10 do 15 centimetrov snega, napoveduje Nosan.

Zaradi nizkih temperatur se bo snežna odeja v senčnih legah visokogorja obdržala vsaj do konca prihodnjega tedna, medtem ko bo na soncu izpostavljenih pobočjih sneg hitro pobralo. Pri obisku gora bo v prihodnjih dneh potrebna večja previdnost, saj bodo nekatere planinske poti lahko tudi poledenele, opozarja Nosan.

Intenzivni dež le še v jugovzhodni Sloveniji

Tudi obilno deževje, ki je od četrtka povzročalo težave skoraj po vsej državi, bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) vztrajalo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Dopoldne pa bodo intenzivnejše padavine predvidoma le še v jugovzhodni Sloveniji, najverjetneje na območju Kolpe. Danes bo še deževno in hladno, padavine bodo sredi dneva slabele in do večera ponehale. Jutri bo povečini sončno s svežim in ponekod meglenim jutrom, napoveduje Arso.