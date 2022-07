Kredarico pobelila sodra, naslednji teden znova mogoči temperaturni rekordi

V nedeljo zjutraj bo v notranjosti zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija. Popoldan se bo nato povsod razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.