Kredarico prekriva najdebelejša snežna odeja v letošnjem letu

Čeprav je pokrajina po nižinah v zadnjih tednih že povsem pomladna, pa to ne velja za gore, kjer najvišjo snežno odejo običajno beležimo ravno v spomladanskih mesecih. Ta je na Kredarici (Arso) včeraj zvečer segala 210 centimetrov visoko, kar je sicer precej manj kot minula leta, a največ letos.* Lani je bil sezonski maksimum dosežen prvega aprila, ko so izmerili 560 centimetrov snega, predlani pa 29. aprila, ko je snežna odeja segala 315 centimetrov visoko. Največ snega so na Kredarici sicer izmerili 22. aprila 2001, kar 700 centimetrov.

Letošnje pomanjkanje snega v gorah gre pripisati zelo sušnemu in toplemu obdobju, ki se je v večjem delu države vleklo že vse od lanske jeseni. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije so bili vodostaji in pretoki rek skozi celotno zimo zelo nizki. Nizek je bil tudi nivo podtalnice, zato so zadnje padavine več kot dobrodošle.

Kakšno vreme lahko pričakujemo v prihodnjih dneh?

Danes bo prevladovalo oblačno vreme. Predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji se bodo še pojavljale manjše krajevne padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 700 in 1000 metrov. Na Primorskem, kjer bo možen tudi kakšen sončni žarek, bo pihala šibka do zmerna burja, drugod pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem in ob morju dosegale okoli 14 stopinj Celzija, drugod po državi pričakujemo od 7 do 11 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo oblačno, a večinoma suho vreme. Le tu in tam lahko še pade kakšna kaplja dežja. V nedeljo bo dež v vzhodni in severni Sloveniji spet nekoliko verjetnejši. Oba dneva bo še pihal hladen severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Začetek prihodnjega tedna nam prinaša razjasnitev. Popoldnevi bodo postopno vse toplejši, jutra pa sprva še zelo hladna z možnostjo slane na izpostavljenih legah.