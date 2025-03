Kredit v švicarskih frankih? Uveljavite svoje pravice in zahtevajte vračilo denarja

Izpolnite obrazec ali nas pokličite na telefonsko številko 031 730 276 in se pridružite tistim, ki so že uveljavili svoje pravice.

Pri podjetju Ekspekta opažamo, da kreditojemalci, ki so kredite najeli v švicarskih frankih, niso ustrezno seznanjeni s svojimi pravicami, zato vas želimo osvestiti ter vam ponuditi način za strokovno in kakovostno reševanje problema.

V zadnjem obdobju se je v Sloveniji, v skladu s smernicami Sodišča evropske unije in njihovih priporočil, uveljavila precej enotna praksa, da so kreditne pogodbe, ki so jih kreditojemalci sklepali v švicarskih frankih , nične. To pomeni, da so banke dolžne vrniti morebitna preplačila, iz naslova kreditov v švicarskih frankih.

Ali je vaša pogodba nična?

V primeru, da vas banka ni ustrezno obvestila o tveganjih, povezanih z neomejenim valutnim tveganjem, in je kredit v švicarskih frankih predstavila kot ugodno rešitev, potem je bila predstavitev bančnega produkta netransparentna. Pri tem nikakor ne zadošča klavzula v pogodbi ali zgolj izjava, da ste s tveganji seznanjeni, in da slednje prevzemate nase. Takšna netransparentnost vodi do očitnega nesorazmerja v pravicah in obveznostih, kar pomeni nepošten pogoj po Zakonu o varstvu potrošnikov, posledično pa je takšna pogodba nična.

Pogodba je prav tako nična iz razloga, ker so banke glede na svojo strokovnost in profesionalno vedenje rizike poznale, pa jih potrošnikom z namenom zasledovanja dobička niso predstavile oziroma jih niso predstavile na konkreten in potrošniku razumljiv način. Banke so ob tem prejemale številna opozorila tako s strani Banke Slovenije kot tudi drugih strokovnjakov.

V primeru, da vaša banka ni izpolnila obveznosti pojasnjevanja tveganj ali je kredit v švicarskih frankih predstavila kot ugodno rešitev, je bila vaša pogodba sklenjena pod nepoštenimi pogoji, kar pomeni, da je nična.