Kredit za dom po vaši meri

Mariborska poslovalnica Centrala je ena največjih bančnih poslovalnic v Sloveniji. In čeprav danes na daljavo, v spletni ali mobilni banki, opravimo vrsto bančnih poslov, je okrog poslopja Nove KBM v središču Maribora na petkov dopoldan zelo živahno. »Dinamično je pri nas. Čuti se pozitivna energija strank,« pove Goran, ko začnemo pogovor o razmerah na nepremičninskih trgih in stanovanjskih kreditih. »Pogovori s strankami, število povpraševanj in sklenjenih kreditov nam dajejo dober občutek. Po letih, ko je morda več ljudi skrbelo, da si ne bodo mogli ustvariti oziroma kupiti lastnega doma, je zdaj precej več optimizma. Več se gradi, več ljudi začenja življenje v svoji novi hiši ali stanovanju.«

»Saj veste, kako različni smo ljudje. Kolikor nas je, toliko je različnih okusov,« se nasmeji Goran ob vprašanju, kako si utirajo pot do doma stranke v Novi KBM. »Imamo veliko takih, ki najdejo sanjsko stanovanje, ki je zgrajeno ali pa se gradi. Pa tiste, ki se odločijo za gradnjo hiše na ključ, še posebej pri montažnih hišah, in pridejo v banko že z zelo izdelanimi projekti in ocenami vrednosti projekta. Potem pa so tudi še tisti, ki si želijo znižati stroške, poiskati izvajalce za različna dela sami in morda tudi kje poprijeti za delo pri gradnji. Je pa tudi veliko strank, ki obstoječo nepremičnino preurejajo ali prenavljajo,« pojasnjuje bančni svetovalec.

Namenski stanovanjski kredit in stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini

Pod črto je pomembno, da lahko v Novi KBM vsakdo najde kredit, ki ustreza njegovim potrebam »Tistim, ki prepuščajo izvedbo enemu ponudniku ali izvajalcu, je bližje namenski stanovanjski kredit, tistim, ki bodo projekt doma vodili sami, pa je na voljo tudi kredit z izplačilom v gotovini,« našteva možnosti Ristić. Nakup, prenova ali gradnja nepremičnine kot namen kredita so skupni obema. Namenski stanovanjski kredit ob tem omogoča kreditiranje do višjih zneskov, če je izbrana spremenljiva obrestna mera tudi do 31 let. Prednost stanovanjskega kredita z izplačilom v gotovini (sicer na voljo do zneska 150.000 evrov in z ročnostjo do 20 let) pa je, kot pove že ime, izplačilo odobrenega zneska na osebni račun stranke. »Za kredit z izplačilom v gotovini se še posebej odločajo tisti, ki prenavljajo ali adaptirajo hišo, pri tem pa imajo tudi kaj izkušenj s tovrstnimi deli,« pove Ristić. Ob tem svetuje, naj kreditojemalec pridobi prve informacije na spletu, kjer lahko že naredi informativni izračun ter preveri svojo kreditno sposobnost, nato pa se za podrobnejše informacije oglasi v banki.

V pogovoru v banki do optimalne odločitve

»Vsak primer je drugačen. Zato je tako pomembno, da se s stranko tudi pogovorimo, da izvemo bistvene stvari o njenih načrtih, željah in omejitvah. Ne gre za to, da bi 'vrtali' vanjo samo zato, da bi izvedeli, koliko kredita lahko plača. Nasprotno, gre za to, da ji pomagamo. Da slišimo, kakšen dom si želi, kakšen bo način gradnje, koliko časa računa, da bo trajala gradnja, in podobno. Več vemo, bolje lahko svetujemo glede izbire namena, zneska, ročnosti in zavarovanja. Ob tem stranki tudi z vso skrbnostjo pripravimo informativne izračune, razložimo postopke odobritve, zahtevano dokumentacijo ter ji pojasnimo njene pravice in obveznosti, tako, da lahko primerja ponudbe in se odloči za najustreznejšo. Stranka se lahko odloči tudi za sklenitev premoženjskega in življenjskega zavarovanja, ki sicer ni obvezno, je pa med tistimi 'kljukicami', ki jih priporočamo. Pri najemu kredita namreč ne bi smeli razmišljati le o tem, kakšne so razmere danes, ampak tudi o prihodnosti. Plače se nam lahko višajo, a tudi nižajo, predvsem pa najbrž nihče ne želi, da bi ostali njegovi bližnji sami s kreditom, če bi se njim zgodilo kaj hudega,« opozarja.