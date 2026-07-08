Krediti za podjetja brez banke: kako pridobiti hitri poslovni kredit

Mikro in mala podjetja, obrtniki ter samostojni podjetniki se redno znajdejo v položaju, ko likvidnost preprosto ne sme čakati – naj gre za nenadno povečanje povpraševanja, poplačilo dobaviteljev, financiranje investicije ali premostitev sezonskega upada prilivov.

Krediti za podjetja brez banke FOTO: KreditZaPodjetja.si

Težave se običajno začnejo pri okencu banke. Klasični bančni postopki zahtevajo obsežno dokumentacijo, dolgotrajne preverbe bonitete in več ravni odobritve – skupaj pogosto tedne čakanja. V tem času lahko podjetje izgubi prav tisto priložnost, zaradi katere je sredstva sploh potrebovalo. Še bolj boleče je, kadar banka vlogo na koncu celo zavrne. Zato se vse več podjetnikov odloča za kratkoročni ali dolgoročni kredit za podjetja brez banke . Takšno financiranje omogoča dostop do kapitala brez bančne birokracije, dolgih čakalnih dob in togih bonitetnih kriterijev. Namesto standardnega bančnega postopka podjetnik dobi hitrejšo in preglednejšo pot, prilagojeno dejanskim potrebam in zmožnostim podjetja. Namenjeno je predvsem podjetjem, ki likvidnost potrebujejo zdaj in iz takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo ali nočejo čakati na banko. Ob osebni obravnavi in enostavnem postopku je hitri poslovni kredit mogoče odobriti že v 24 urah, sredstva pa so lahko na računu v 48 urah po podpisu pogodbe. Na voljo so zneski od 20.000 EUR do 1.000.000 EUR, zavarovani z nepremičnino ali premičnino. V nadaljevanju po korakih pogledamo, kako poteka pridobitev financiranja brez banke, komu je namenjeno in katere pogoje morate izpolnjevati.

Zakaj vse več podjetij išče kredit za podjetja brez banke

Banke se pri odločanju držijo vnaprej določenih meril bonitete, ki pogosto ne povedo veliko o dejanskem stanju in potencialu podjetja. Že manjša nepravilnost v poslovanju, kratka zgodovina delovanja ali začasen upad prihodkov lahko pomeni zavrnitev – tudi kadar je podjetje sicer zdravo in povsem sposobno odplačevati obveznosti. Bančni postopki praviloma tudi ne ločijo med nujnimi in nenujnimi vlogami. Podjetje, ki sredstva potrebuje v nekaj dneh zaradi konkretne priložnosti, čaka enako dolgo kot tisto, ki investicijo načrtuje pol leta vnaprej. Financiranje brez banke ta razkorak premosti z osebno obravnavo vsake vloge. Namesto avtomatiziranih bonitetnih modelov se vsak primer presoja posebej, manjše pretekle težave pa še ne pomenijo zaprtih vrat. Odločata predvsem realna vrednost zavarovanja in trenutna sposobnost odplačevanja – ne toga uradna boniteta. S tem pride tudi popolna preglednost stroškov: brez skritih provizij in brez pogojev, ki se v marsikateri bančni pogodbi pojavijo šele po podpisu.

Kdaj je kredit za podjetja brez banke najbolj smiselna izbira?

Za marsikatero podjetje banka ostaja prva izbira. A obstajajo položaji, ko je kredit za podjetja brez banke preprosto hitrejša, bolj praktična in učinkovitejša rešitev.

Najpogostejši razlog je čas. Priložnost za ugoden nakup zalog, prevzem večjega naročila ali širitev poslovanja redko počaka tri tedne na bančno odobritev – in prav tu hitrost pogosto odloči, ali bo posel sklenjen ali ne. Tovrstni kredit je smiseln tudi takrat, ko je banka vlogo že zavrnila: zaradi prekratke poslovne zgodovine, nižje bonitetne ocene ali finančnih težav v preteklosti. Nič od naštetega namreč ne pomeni nujno, da podjetje danes posluje slabo ali da ne zmore rednega odplačevanja. Pogosta skupina so podjetja s sezonskim poslovanjem. Tam, kjer prihodki čez leto močno nihajo, dodatna likvidnost pomaga premostiti mesece z nižjimi prilivi in ohraniti nemoteno delovanje. Enako velja, kadar podjetje potrebuje sredstva za poplačilo dobaviteljev, refinanciranje dražjih obveznosti, financiranje tekočega poslovanja ali izvedbo investicije, ki bo prihodke šele povečala. Skupni imenovalec je prilagodljivost. Namesto da o vsem odloča algoritem, se upoštevajo dejanske okoliščine podjetja, kakovost zavarovanja in realna možnost, da bo kredit uspešno poplačan.

Katere nepremičnine lahko služijo kot zavarovanje?

Pri kreditu za podjetja brez banke je zavarovanje osrednji element. Najpogosteje gre za hipoteko na nepremičnini, saj ta omogoča višje zneske, hitrejšo obravnavo in prožnejše pogoje odplačevanja.

Kot zavarovanje pridejo v poštev različne vrste nepremičnin:

- stanovanja, - hiše, - poslovni prostori, - zazidljiva zemljišča, - kmetijska zemljišča, - industrijski objekti, - skladišča in druge poslovne nepremičnine. Nepremičnina pri tem ni nujno v lasti podjetja. Če podjetje samo nima ustreznega zavarovanja, lahko k poslu kot zastavitelj pristopi tretja oseba in ponudi svojo nepremičnino. Tudi obstoječa hipoteka ni nujno ovira. Delno obremenjena nepremičnina je lahko povsem ustrezna, če njena prosta tržna vrednost še vedno dosega zahtevane kriterije – ti praviloma zahtevajo, da je vrednost razpoložljivega zavarovanja precej višja od zaprošenega zneska. Pri presoji štejejo lokacija, starost, stanje in namembnost nepremičnine, njena tržna vrednost ter likvidnost na trgu. Na podlagi teh podatkov se določi, ali nepremičnina izpolnjuje pogoje za zavarovanje. Če niste prepričani, ali je vaša nepremičnina primerna, to navadno preverite že ob oddaji vloge – osnovna ocena je izvedljiva zelo hitro.

Katere dokumente podjetje običajno potrebuje za pridobitev kredita?

Ena največjih prednosti poslovnega kredita brez banke je bistveno manj papirologije kot pri klasični poti. Nekaj osnovnih podatkov in dokumentov je za pripravo ponudbe vseeno potrebnih.

Podjetje ob oddaji vloge praviloma posreduje osnovne identifikacijske podatke – naziv, davčno in matično številko ter kontakt odgovorne osebe – pa tudi želeni znesek in namen porabe sredstev. Ker financiranje stoji na zavarovanju, so pomemben del vloge podatki o nepremičnini. Običajno zadostujejo vrsta, lokacija in lastništvo; dodatna dokumentacija se po potrebi zahteva naknadno. Pri presoji se lahko upoštevajo tudi osnovni podatki o poslovanju, predvsem za oceno trenutne sposobnosti odplačevanja. Koliko dokumentacije bo treba zbrati, je odvisno od višine kredita, vrste zavarovanja in posebnosti vsakega primera. Vsaka vloga se obravnava posebej, zato je natančen seznam potrebnih dokumentov pogosto znan že po prvem pregledu. To podjetju olajša pripravo in pospeši celoten postopek odobritve. V praksi mnogi podjetniki vse potrebno zberejo v enem dnevu – in prav zato se financiranje zaključi precej hitreje kot pri večini tradicionalnih bančnih kreditov.

Kako poteka pridobitev poslovnega kredita brez banke

Pot od oddaje vloge do izplačila je razdeljena na nekaj jasnih korakov.

1) Oddaja elektronske vloge

Vse skupaj se začne s kratkim spletnim obrazcem, ki vam vzame le nekaj minut. Vanj vnesete osnovne podatke o podjetju ali s. p., želeni znesek (med 20.000 EUR in 1.000.000 EUR) in obliko zavarovanja (hiša, stanovanje, parcela ali premičnina). Obrazec je dostopen 24 ur na dan, zato vlogo oddate, kadar vam ustreza.

2) Pregled vloge in ocena zavarovanja

Sledi pregled poslovanja podjetja in ocena ponujenega zavarovanja. Vrednost nepremičnine se določi po internem postopku ocenjevanja, pri čemer se upoštevajo lokacija, starost, vrsta nepremičnine in njena likvidnost. Pravilo je preprosto: prosta tržna vrednost nepremičnine mora znašati vsaj dvakratnik zaprošenega zneska. Tudi delno obremenjena nepremičnina je lahko ustrezna, če preostane dovolj prostega deleža.

3) Priprava ponudbe

Ko sta vloga in zavarovanje pregledana, prejmete individualno ponudbo financiranja. Ta vsebuje natančen znesek, obrestno mero, ročnost in vse pogoje vračila – brez skritih stroškov in brez pogojev, ki bi se pojavili šele kasneje.

4) Podpis pogodbe pri notarju

Po sprejemu ponudbe se kreditna pogodba podpiše pri notarju, kar zagotavlja pravno varnost za obe strani. Hkrati se na nepremičnino vpiše hipoteka, ki služi kot zavarovanje kredita.

5) Izplačilo sredstev

Takoj po podpisu pogodbe in vpisu hipoteke sledi izplačilo. Celoten postopek, od oddaje vloge do nakazila, je v večini primerov mogoče zaključiti v 48 urah.

Komu je namenjen kredit za podjetja brez banke

Financiranje je namenjeno širokemu krogu poslovnih subjektov – družbam (d. o. o.), samostojnim podjetnikom (s. p.), obrtnikom in samozaposlenim – ki potrebujejo dodatna sredstva, a se iz različnih razlogov ne uvrščajo med kandidate za klasično bančno posojilo. Pogosto gre za podjetja na začetku poti, ki še nimajo dovolj dolge zgodovine za bančno oceno bonitete, ali za tista, ki so v preteklosti prebrodila krajše obdobje finančnih težav, danes pa poslujejo stabilno. Podobno velja za samostojne podjetnike, ki bančnega financiranja zaradi narave dela ali nihanj v mesečnih prilivih pogosto sploh ne morejo dobiti.

Pogoj za odobritev je razmeroma preprost: podjetje ali s. p. mora izkazovati redne mesečne prilive in razpolagati z ustreznim zavarovanjem.

Če podjetje samo nima primerne nepremičnine, lahko k pogodbi pristopi porok ali zastavitelj s svojo – s tem se vrata odprejo tudi novoustanovljenim podjetjem brez lastnih osnovnih sredstev.

Najpogostejša vprašanja

Kakšna je obrestna mera pri kreditu za podjetja brez banke?

Obrestna mera se določi individualno, glede na višino financiranja, ročnost in kakovost zavarovanja. Obresti se obračunavajo le od preostale neodplačane glavnice.

Kako poteka odplačevanje kredita?

Glavnico lahko odplačate na več načinov: v enkratnem znesku ob zapadlosti, anuitetno skozi celotno obdobje ali s kombinacijo obeh. Obresti se plačujejo mesečno, doba odplačevanja pa znaša največ 60 mesecev.

Ali je mogoče kredit predčasno odplačati?

Da. Predčasno celotno ali delno poplačilo je mogoče po 3 do 4 mesecih od sklenitve pogodbe, brez dodatnih kazni in skritih stroškov.

Ali obstajajo skriti stroški?

Ne. Vsi stroški so jasno opredeljeni že v ponudbi in kreditni pogodbi, zato jih podjetnik pozna še pred podpisom.

Ali lahko kredit pridobi novoustanovljeno podjetje?

Da. Ob ustreznem zavarovanju in izpolnjenih ostalih pogojih lahko za financiranje zaprosijo tudi novoustanovljena podjetja.

Ali lahko zaprosim za kredit, če imam blokiran poslovni račun?

Vsak primer se obravnava posebej. Štejejo razlog blokade, trenutno poslovanje in kakovost zavarovanja.

Ali je mogoče uporabiti že obremenjeno nepremičnino?

Da. Če v nepremičnini kljub obstoječi hipoteki ostaja dovolj proste vrednosti, je lahko primerna za zavarovanje.

Kakšen je najnižji in najvišji znesek financiranja?

Financiranje je mogoče pridobiti v zneskih od 20.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Ali lahko kredit pridobi tudi samostojni podjetnik (s.p.)?

Da. Financiranje je namenjeno tako gospodarskim družbam kot samostojnim podjetnikom.

Ali lahko sredstva uporabim za poplačilo obstoječih obveznosti?

Da. Kredit se pogosto uporablja za refinanciranje, poplačilo dobaviteljev ali izboljšanje likvidnosti.

Koliko časa traja ocena nepremičnine?