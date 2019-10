S 1. novembrom precej težje do potrošniškega kredita

Sklep velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Sklep ne velja za lizing družbe in druga podjetja, ki izvajajo dejavnosti potrošniškega kreditiranja (niso banke), in tudi ne velja za čezmejno zadolževanje gospodinjstev (tudi neslovenske spletne kreditne ponudbe).

"Banka bo lahko potrošnika kreditirala do največ 50 % mesečnega prihodka (v primeru, da je prihodek višji od dvakratnika minimalne bruto plače, se znesek nad dvakratnikom lahko obremeni do največ 67 %). Ob tem mora potrošniku ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače (674 evrov do 31. 12. 2019 in 715 evrov po 1. 1. 2020). V kolikor preživlja družinskega člana ali drugo osebo, je treba znesku minimalne neto plače dodati še znesek/zneske za preživljanje družinskega člana/članov (do 402,18 evra)," pojasnjujejo na Združenju bank Slovenije, kjer ukrepu niso naklonjeni.

Na združenju bank na podlagi statističnih podatkov ocenjujejo, da kredita pri bankah ne bo več moglo dobiti 57 odstotkov upokojencev (213.000 od 380.000), ki prejemajo starostno pokojnino do 700 evrov, ter vsaj 20 odstotkov zaposlenih (114.000), ki prejemajo neto plačo do 928 evrov in preživljajo ali sopreživljajo enega otroka. Tudi v višjih razredih neto plač od 10 do 25 odstotkov zaposlenih zaradi novega skepa ne bo moglo dobiti kredita, so izračunali.

Kaj pa stanovanjski krediti?

Bistvenih novosti ni. Zavezujoč ukrep bo postalo razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca, ki prav tako ne bo smelo preseči 50 odstotkov za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače in 67 odstotkov za preostali del dohodka. Priporočilo bankam pa bo ostalo to, da razmerje med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan, ne presega 80 odstotkov, je v začetku meseca ob predstavitvi ukrepa pojasnil direktor oddelka za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko Tomaž Košak.

Na Združenju bank Slovenije so pripravili več primerov izračunov kreditne sposobnosti:

Primer 1: Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma Plača kreditojemalca: 1.119 evrov (povprečna neto plača juliju 2019)

Obstoječi krediti: 0 evrov

Kreditna sposobnost = 1.119 - (715+237) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 167 evrov

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita na 7 let = okvirno maksimalno 11.500 evrov

Znesek stanovanjskega kredita na 20 let = okvirno maksimalno 30.000 evrov



V tem primeru se lahko vsak od staršev štiričlanske družine zadolži največ do 30.000 evrov (skupaj za 60.000 evrov), v kolikor oba prejemata slovensko povprečno plačo. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno. Primer 2: Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma Plača kreditojemalca: 1.056 evrov neto

Obstoječi krediti: 0 evrov

Kreditna sposobnost = 1.056 - (715+237) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 104 evrov

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno 7.000 evrov

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = okvirno 18.500 evrov



V tem primeru se lahko vsak od staršev štiričlanske družine zadolži največ do 18.000 evrov (skupaj za 36.000 evrov), v kolikor oba prejemata 1.056 evrov neto plače. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno. Primer 3: Štiričlanska družina z dvema mladoletnima otrokoma Plača kreditojemalca: 928 evrov neto

Obstoječi krediti: 0 evrov

Kreditna sposobnost = 928 - (715+237) = 0 evrov

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = 0 evrov

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = 0 evrov



V tem primeru nobeden od staršev ne more najeti kredita. Primer 4: Dvočlanska družina z enim mladoletnim otrokom (npr. mati samohranilka) Plača kreditojemalca: 1.119 evrov (povprečna neto plača julija 2019)

Obstoječi krediti: 0 evrov

Kreditna sposobnost = 1.119 - (715+310) = maksimalni znesek mesečnega odplačila 94 evrov

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno maksimalno 6.500 evrov

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = okvirno maksimalno 17.000 evrov



V tem primeru se lahko mati samohranilka zadolži največ do 17.000 evrov. Po tem tudi dodatno kreditiranje ni več možno. Primer 5: Upokojenec Pokojnina: 657 evrov (povprečna neto starostna pokojnina v Republiki Sloveniji v avgustu 2019)

Obstoječi krediti: 0 evrov

Kreditna sposobnost = 657 - 715 = 0 EUR

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = 0 evrov

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = zaradi starosti kreditiranje na 20 let ni mogoče



V tem primeru se upokojenec ne more zadolžiti. Primer 6: Upokojenec Pokojnina: 800 evrov neto (nadpovprečna neto pokojnina)

Obstoječi krediti: 0 evrov

Kreditna sposobnost = 800 - 715 = maksimalni znesek mesečnega odplačila 85 evrov

Znesek osebnega (potrošniškega) kredita za 7 let = okvirno maksimalno 6.000 evrov

Znesek stanovanjskega kredita za 20 let = zaradi starosti, kreditiranje na 20 let ni mogoče



V tem primeru upokojenec lahko najame kredit do 6.000 evrov.

Kreditiranje se bo po izračunih združenja bank, ki poleg bank zastopa tudi hranilnice, zmanjšalo za od 50 do 70 milijonov mesečno oziroma za od 600 do 740 milijonov letno. Pričakujejo, da bo to najbolj vplivalo na zmanjšanje potrošnje v maloprodaji ter na nakup rabljenih stanovanj, posledično pa bo to pomenilo tudi nižje prihodke države iz naslova davka na dodano vrednost. "Učinke je težko natančno oceniti, ker se bo del potrošnikov verjetno odločil tudi za zadolževanje na sivem ali nereguliranem trgu, ki ni transparenten, in bo zaradi takšne odločitve lahko plačeval bistveno višje stroške, hkrati pa bo ta del potrošnikov izpostavljen tudi tveganjem ter drugačnim pravilom izterjave," so opozorili.

Sklep namreč ne velja za lizinške družbe in druga podjetja, ki niso banke in izvajajo dejavnosti potrošniškega kreditiranja. Prav tako ne velja za čezmejno zadolževanje gospodinjstev (tudi neslovenske spletne kreditne ponudbe).

Na kratek rok bodo ti ukrepi vplivali na dobičkonosnost bank, priznavajo tudi v Banki Slovenije, a hkarti ocenjujejo, da bo učinek na dolgi rok tudi za banke pozitiven.