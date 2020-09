Krek: Če bi nosili masko, bi pokazali, da so razmere, v katerih smo, resne

Milan Krekje uvodoma pojasnil, da so res zahtevali distanco, a so mnenje izdali, še preden je vlada sprejela nov odlok. Poudaril je, da sta bili kljub vsemu zapisani dve ključni stvari, in sicer da je treba nujno nositi masko v zaprtem prostoru po pravilih in predvsem, da je treba spremljati odloke in se potem ravnati po novih navodilih.

Na obrazcu ni bilo prostora za 'zakusko'

Bogdan Gabrovec je na to odgovoril, da resnično niso sledili novemu odloku. A izpostavil je, da je bilo to nenamerno, saj so novi odlok premalo poznali, in da so upoštevali pravila restavracijskih objektov – torej da nosiš masko do mize in jo snameš, ko ješ in piješ. Krek je na to odgovoril, da v vlogi za odobritev dogodka, ki ga je posredoval OKS, ni bilo podatka, da bo na prireditvi tudi zakuska in da bodo gostje razporejeni okoli omizja.

Gabrovec mu je na to odgovoril, da na obrazcu ni bilo prostora oziroma označenega mesta, da bi navedli to, da bo na prireditvi tudi zakuska. Krek pa je dejal, da praviloma prosilci poleg obrazca dodajo tudi pojasnilo, v katerem navedejo takšne stvari. Dodal je, da je odziv NIJZ tako oster zato, ker je epidemiološka slika res skrb vzbujajoča. Tveganje na tej prireditvi je bilo višje, saj so bili povabljeni gostje iz zelo različnih okolij in držav. Vse opozarjamo, da tega ne počnejo več.