Krek brez maske na bencinskem servisu, Koritnik ostal brez sodelavca

Koritnik je dejal, da je imel za ta dan že v začetku meseca predviden letni dopust. A kot piše Brezovar, so bili za ta dan dogovorjeni za sestanek. Da je sicer hvaležen, da je očitno v negotovosti sestanek minister odpovedal, dodaja, a da nikakor ne sprejema, da se minister ni javnosti za svoje početje opravičil, pač pa je iskal vsa mogoča opravičila. Kot denimo, da nima nikakršnih simptomov, da "nisem imel neposredno ogrožujočega stika in tudi aplikacija mi ne javlja stikov z manjšim tveganjem," je dejal v izjavi.

Brezovar pa se je ob tem odločil, da ne bo več ministrov sodelavec. "Po moji oceni bi moral državo voditi z zgledom. Če za druge veljajo navodila, mora to veljati tudi za nosilce javnih funkcij." Minister pa pravi, da gre za spore na ministrstvu, ter da mu je žal, da politika tako pokvari ljudi. Če bi bil jaz minister, bi odstopil, vrača žogico Brezovar.

Zakaj sicer testiranje?

Tudi prva v vladni svetovalni skupini je prepričana, da dvojnih meril, ko gre za covid-19, ne sme biti, ker se moramo preprosto vsi, po testiranju, držati doma. "Če se gremo testirati, se gremo prav gotovo zato, ker obstaja možnost, da smo okuženi. Sicer je test nepotreben," pravi Bojana Beović.

Medtem pa je tudi Milan Krek priznal, da med točenjem goriva v svoj avtomobil ni imel na obrazu zaščitne maske. Za nacionalno televizijo je dejal, da je šel plačati gorivo, se nato na pol poti obrnil, šel po masko v avto in v prostore bencinskega servisa vstopil z masko. Napako pa obžaluje. Izjav ne želi več dajati. V telefonskem pogovoru nam je dejal le, da je razočaran nad tem, okoli česa se osredotoča slovenska javnost v času, ko on in njegovi sodelavci pregorevajo pod bremeni dela z maso okuženih.