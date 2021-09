Kremo za obraz ste nanašali narobe!

Hranilno ali vlažilno kremo nanesemo s konicami prstov. Če nam pri tem pomaga še kristalni valjček, bo koža sigurno dobro navlažena. Da bi olajšali razdeljevanje kreme na področja, lahko pripravimo točke (na ličnice, čelo, brado in konico nosu). Kremo razmažemo na ličnicah, obvezno od znotraj navzven. S tem kožo gladimo in napnemo. Kremo na nosu razmažemo od zgoraj navzdol, na čelu smo previdni in kremo nanašamo s krožnimi gibi od sredine proti sencam.

Da koža ostane zdrava in napeta je potrebno temeljito čiščenje. Obraz je vsakodnevno izpostavljen različnim zunanjim dejavnikom, predvsem pa umazaniji, ki se nabira na koži. S pravilnim čiščenjem lahko koži naredimo veliko uslugo, saj preprečimo mašenje por. Nujno opravilo v večerni negi je temeljito odstranjevanje ličil. Odstranjevanje ličil s čistilnim mlekom ni vedno dovolj, zato se vedno pogosteje uporablja dvojno čiščenje ali »double cleansing«. Tako se obraz očisti v dveh fazah, najprej z oljnim čistilcem kasneje pa še s takšnim, ki je topen v vodi. Dvojno čiščenje se morda zdi zamudno in ne potrebno, rezultati pa so enkratni – popolno očiščen obraz, ki vodi do zdrave in sijoče kože.

Koža okrog oči je najtanjša in najobčutljivejša na o brazu . Že nekaj nepravilnih gibov lahko ustvari dodatne gube. Pri nanosu kreme okrog oči je izredno pomembna nežnost, kože nikdar ne vlecite ali drgnite. V predelu oči je potrebna previdnost, zato kremo nanašamo v krogu od zgornjega kota, nato vzdolž veke in navzdol. Obrnjeno gibanje (od spodaj navzgor) vodi do nastanka gub in zabuhlosti ali podočnjakov.

Katero kremo izbrati?

