'Krepijo se sumi, da se je urad spremenil v tajno politično policijo'

Po njegovih navedbah pa bo komisija morala v nadaljevanju tudi razčistiti, kdo je politično odgovoren, da je nekdanji direktor urada Žugelj leta 2021 dobil dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. "Preiskovali bomo tudi, ali je Žugljev dostop do strogo tajnih podatkov potencialno problematičen zaradi njegovega očitno tesnega sodelovanja z oblastmi v Srbiji," je še dodal Rezar.

Kot je še navedel, pa so priče doslej izpovedale, da se je kmalu po prihodu Žuglja na uradu izoblikovala posebna operativna skupina in vzpostavila posebna soba T, do katere so imeli dostop samo redki zaposleni. "Preverjamo, ali gre izključno za člane posebne operativne skupine. Če se to izkaže za resnično, govorimo o sestajanju direktorja v tajni sobi po izboru lojalnih zaposlenih, ki so najmanj usposobljeni ali pa celo popolnoma brez izkušenj in ne oklevajo pri izvajanju zadanih nalog. Skupina je bila zadolžena za posebne primere in je delovala po navodilih Žuglja, njeni člani pa so imeli izkaznice SDS ali pa so bili povezani z vidnimi člani stranke," je dejal Rezar.