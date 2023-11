'Krepitev imunskega sistema je tek na dolge proge'

Ko se dnevi krajšajo in majice zamenjamo za puloverje in plašče, pa prelom poletja v jesensko-zimski čas naznanja še en nov začetek: sezono viroz in prehladov. Kot pravijo strokovnjaki, je sicer bolj mit kot resnica, da je le zaradi mraza večja verjetnost, da boste zboleli. Vendar pa se virusi najuspešneje prenašajo v bolj suhih in hladnih razmerah, zato se v zimskih mesecih pojavljajo v večjem številu. Torej je prav zdaj idealen čas, da okrepite svoj imunski sistem. Kaj torej svetujeta družinska zdravnica in naturopatinja?