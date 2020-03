Kresalova in Cerar pred komisijo zanikala vpletenost v pregon Kanglerja

Mahnič je Cerarju pojasnil, da so ga na zaslišanje povabili, ker ga je v svojem pričanju pred komisijo omenil Kangler. Ta je dejal, da naj bi se Cerar na enem izmed srečanj z novinarji "hvalil" s postopki proti Kanglerju kot primerom dobre prakse pri pregonu gospodarskega kriminala.

Nekdanji predsednik vlade Miro Cerar je na začetku svojega današnjega nastopa pred komisijo izrazil presenečenje, da je sploh vabljen kot priča v tej zadevi. S postopki proti Francu Kanglerju namreč, kot je zatrdil, nima ničesar, o njih ni bil nikoli obveščen, niti se zanje ni zanimal. Tudi na vprašanje predsednika komisije Žana Mahniča (SDS), ali je kot premier dobival pisma Odbora 2015 o postopkih proti Kanglerju, je odvrnil, da se s tem neposredno ni ukvarjal. Tudi če so v njegovem kabinetu takšna pisma dobivali, so jih avtomatično posredovali ministrstvu za pravosodje, je dodal.

Cerar je takšne očitke zavrnil. "Gre za dezinformacijo, neresnico ali celo laž," je poudaril. Dodal je, da so očitno posredniki to neresnico posredovali Kanglerju. Zatrdil je, da nikoli ni spodbujal ovadb proti komurkoli, je pa morda komentiral vidike pravosodnega sistema. "Tako niti ne razmišljam kot pravnik in politik, popolnoma nemogoče je, da karkoli takega rekel," je še poudaril.

Konkretnih primerov proti Kanglerju pa Cerar kot pravni strokovnjak ni želel komentirati, saj jih ni podrobneje spremljal. Tako tudi ni mogel podati mnenja, ali je v Kanglerjevem primeru prišlo do zlorab.

Je pa na vprašanje, ali je pri nas mogoča zloraba policije v politične namene, odgovoril, da se takšne zlorabe lahko zgodijo v vsakem sistemu. Takšne zlorabe je treba najostreje obsoditi in izvesti postopke za njihovo sankcioniranje, je poudaril in dodal, da pa je treba skozi pravne postopke najprej ugotoviti, ali je res šlo za zlorabo.

Pričala tudi nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal

Pred preiskovalno komisijo je danes stopila tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Po obsežni preiskavi in pridržanju tedanjega mariborskega župana, ki so ga sumili podkupovanja in zlorabe položaja pri več gradbenih projektih v Mariboru, je namreč maja 2011 Kangler Kresalovo obtožil, da je naročila njegovo aretacijo.