Kreslin, Kavčič in Okorn o lepih in manj lepih preizkušnjah leta 2020

Leto, od katerega smo se poslovili, je prav na vsakem področju zaznamoval koronavirus. O tem, ali jim je to, da so imeli naenkrat več časa, navdih prineslo ali odneslo, smo se pogovarjali z glasbenikom Vladom Kreslinom, ki je ostal brez koncertov in nastopov, z režiserjem Mitjo Okornom, ki je posnel svoj prvi hollywoodski film in chefom Tomažem Kavčičem, dobitnikom Michelinove zvezdice, ki je moral zaradi pandemije v najboljšem trenutku za gostilno zapreti njena vrata.

