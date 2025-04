Kresovanja v Danah pri Sežani ne bo

Plastične posode, gradbeni material, strešna kritina in manjši kosi odpadkov. Marsikaj, kar tja ne sodi, je videti na kupu zelenega reza, pripravljenem za kres v Danah pri Sežani. Kar pa najbolj skrbi, je to, da so pod kupom vejevja najverjetneje zakopane tudi azbestne plošče. O tem pričajo fotografije, ki smo jih pridobili, kjer so zelo dobro vidne plošče, najverjetneje gre za tako imenovane salonitke, ki so lahko zelo nevarne.

Okoljski inšpektor zadevo predal medobčinskemu inšpektoratu

Čeprav je bil okoljski inšpektorat o tem obveščen že 22. aprila, in so nam sprva sporočili, da zadeva ni prioritetna in bodo svoje sile na teren poslali v prihodnjih dneh, torej po kresovanju, so le pohiteli. Okoljski inšpektor si je ogledal lokacijo, vendar je ugotovil, da ker gre za občinsko zemljišče, tukaj nima pristojnosti, zato so zadevo predali medobčinskemu inšpektoratu. Kot so nam kasneje sporočili, so opravili razgovor s predsednikom krajevne skupnosti, ki je zagotovil, da ne bodo kurili in da je kresovanje odpovedano.

Plakata, ki je še v torek sredi vasi ljudi vabil na kresovanje, tako ni več. "Mislim, da je ta odpoved kresovanja v dani situaciji najbolj logična in najbolj normalna stvar," dodaja župan. Tudi domačini razumejo, da je tako bolje.