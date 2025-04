Najprej kresovi in mlaji, nato budnice in pohodi

"V času številnih takšnih in drugačnih družbenih pretresov in sprememb (doma in na tujem) bomo za letošnji praznik dela za rdečo nit vzeli pomen solidarnosti, sočutnosti, povezanosti, razumevanja in spoštovanja – do sebe, do drugih in do drugačnosti," so sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Delavke in delavce pozivajo, da se zavzamejo za sodelavke in sodelavce, "da ponudijo roko, ko je to potrebno, ne glede na njihovo nacionalnost, pripadnost komurkoli ali čemurkoli, barvo, jezik ...". "Vsi smo delavke in delavci ter skupaj lahko ustvarimo boljši jutri, boljšo družbo, boljši svet. Zaslužimo si ga," so navedli ob napovedi letošnjih prvomajskih prireditev s sloganom Povezani smo močnejši!, ki se mu pridružujejo tudi druga sindikalna združenja v državi.