Kreta – TOP izbira za letošnje počitnice!

Starodavna najdišča, mitološke zgodbe, dih jemajoči sončni zahodi in zabavni večeri v pristnih tavernah ob zvokih sirtakija – to je le nekaj razlogov, zakaj obiskati Kreto.

Grčija se že vrsto let uvršča na seznam najbolj priljubljenih počitniških destinacij, saj ponuja vse, kar si še tako zahteven turist želi od poletja: kristalno čisto morje, osupljivo kulturno-zgodovinsko dediščino, čarobno naravo, odlično kulinariko in več kot 200 poseljenih idiličnih otokov, ki kar vabijo k raziskovanju. Največji in najbolj gosto naseljen med njimi je Kreta – rojstni kraj vrhovnega boga grške mitologije Zevsa in razvojno središče veličastne civilizacije Minojcev. Že to dvoje zelo jasno nakazuje, da gre za poseben košček planeta in ko ga boste enkrat obiskali, boste nemudoma vedeli, zakaj je temu tako. Kreta se lahko pohvali z eno najširših ponudb namestitev med letovišči v Evropi, tako da bo zagotovo vsak našel optimalno namestitev za svoj okus.

Kreta – popolna počitniška destinacija za vse starosti in okuse Večina grških otokov je v splošni javnosti znana po razmeroma specifični ciljni publiki, Kreta pa je s svojo raznolikostjo popolna destinacija tako za zabave željno mladino, kot tudi bolj umirjenih počitnic željne družine in seniorje ter raziskovalno naravnane popotnike. Bolj živahno je na severu otoka, kjer se je najbolj optimalno zasidrati v letoviščih vzhodno od glavnega mesta, saj se lahko pohvalijo z izjemno počitniško ponudbo obenem pa predstavljajo tudi popolno izhodišče za raziskovanje otoka. Izpostaviti velja denimo letovišče Hersonissos, nekoč majhno ribiško vasico, ki danes velja za največje in najsodobnejše turistično središče Krete, kjer je živahno 24 ur na dan. V bližini se nahaja še počitniško naselje Stalis, ki se lahko pohvali z eno najlepših plaž na svetu. V središču naselja lahko uživate v pristnih grških tavernah ali se sprehodite po promenadi, polni majhnih prodajaln s spominki, izlet v okoliške vasice, stran od turističnih območij, pa vam bo dal vpogled v tipično kretsko življenje. Za ljubitelje prostranih polj in nasadov agrumov je popolna izbira letovišče Malia, katerega priobalni del je posut s hoteli, z bari, restavracijami in diskotekami, nad njim pa leži stari del vasi z ozkimi in pisanimi ulicami, od koder pot vodi na planoto Lassithi, kjer naj bi v jami Dikteon Rea pred kanibalskim očetom skrila novorojenega Zeusa. Podobno je na dva dela razdeleno tudi mestece Gouves: Kato Gouves je počitniško središče z nizom peščenih in kamnitih plaž ter čudovito sprehajalno potko ob morju, medtem ko je Pano Gouves prvotna vasica z ozkimi prehodi, od koder se lahko odpeljete do vasice Skotion in obiščete istoimensko kraško jamo.

Hotele in apartmaje na Kreti torej najdete na praktično vsakem koraku, saj je prav turizem ena od ključnih dejavnosti, ki poganjajo ekonomijo otoka. Hotel z all inclusive storitvijo je denimo odlična izbira, če si na počitnicah želite predvsem sprostitve na eni od prečudovitih plaž, ki jih ponuja Kreta. V tem asortimanu bo odlična izbira denimo Hotel Rethymno Village 4* z all inclusive ponudbo, ki se nahaja približno 100 m od peščene plaže in 6 km od mesta Rethymno na severu otoka. Odlično all inclusive ponudbo ponuja tudi hotel Sol by Melia Marina Beach 4*, ki leži približno 20 km vzhodno od Herakliona v letovišču Gouves in je popolna izbira zlasti za pare ter družine. Leži namreč ob peščeni plaži, od katere ga ločuje le promenada, ki je kot nalašč za romantične večerne sprehode.

Tistim, ki prisegate na aktivne počitnice, osredotočene na raziskovanje znamenitosti ter bogate zgodovine otoka, na Počitnice.si svetujejo izbiro apartmaja ali hotela s polpenzionom. Med apartmaji z možnostjo zajtrka ali zgolj najemom so pri slovenskih gostih na Kreti izjemno priljubljeni Sergiani Garden Hotel – Apartments 3*, ki so od peščene plaže oddaljeni vsega 130 m, v neposredni bližini pa sta tudi mesti Stalis z eno najlepših plaž na Kreti ter Malia, katerega središče se ponoči spremeni v bučno zabavišče. Tisti, ki bi se radi izognili otroškemu vrvežu, se boste izjemno udobno počutili v hotelu Mari Kristin Beach Hotel 4*, ki je namenjen zgolj odraslim in je bil leta 2018 v celoti obnovljen. Izbirate lahko med možnostjo zajtrka ali polpenziona, dan pa preživite bodisi na plaži tik ob hotelu, ali v mestu Hersonissos, kjer življenje nikoli ne ugasne. A zakaj med vsemi grškimi otoki izbrati prav Kreto? Kreta leži v Egejskem morju, na skrajnem jugu Grčije in se lahko pohvali z dolgimi vročimi poletji. Otok je bil dom prve napredne civilizacije v Evropi, Minojcev, ki so za seboj pustili veličastne stavbe, med katerimi velja vsekakor izpostaviti glavno znamenitost krete: palačo Knossos, v ogromnem labirintu katere naj bi bil pred več tisoč leti zaprt znameniti minotaver – bitje s človeškim telesom in glavo bika. Ostanke palače si je mogoče še danes ogledati v organizirani krožni poti, še bolj nazorno pa lahko zgodovino otoka spoznate ob obisku Arheološkega muzeja v glavnem mestu Heraklion, kjer so na ogled postavljene zanimivosti, odkrite na arheoloških najdiščih na otoku.

Na prepihu treh kontinentov je bila Kreta mnogokrat zavojevana, zato je posejana z utrdbami, bogate renesančne stavbe Benečanov, med katerimi je najbolj znan vodnjak v Rethymonu, stojijo ob boku mošejam in turškim kopališčem. A ne le zgodovina, izjemno močan vtis bodo na vas naredile tudi naravne znamenitosti Krete. Vsekakor se velja zapeljati do nacionalnega parka Samania Gorge, kjer lahko občudujete čudovito zeleno pokrajino, nič manj fascinanten pa ne bo obisk palmovega gozda Vai, ki je ena od najbolj popularnih znamenitosti na Kreti in istočasno ena od najlepših in posebnih destinacij v celem Sredozemlju. Najbolj pristno boste vzdušje na Kreti lahko doživeli tako, da najamete avtomobil in se zapeljete skozi živahne majhne vasice ter se v tavernah podružite s prijaznimi in izjemno odprtimi domačini. Vsekakor se velja ustaviti v enem od prvih kretskih mest Agios Nikolaos z jezerom Voulismeni, v katerem naj bi se po starodavnih mitih kopali boginji Artemis in Athena. Izjemno doživetje bo tudi obisk mesteca Rethimno, ki obljublja spretno mešanico turških stanovanjskih hiš, minaretov in beneških palač z osupljivimi vhodnimi vrati. Pot lahko nadaljujete proti razgibanim planotam, do katerih vodijo vijugaste potke, ob katerih boste pogosto v dvomih, ali vam bo uspelo priti do cilja. A nikar ne obupajte, saj boste nagrajeni z nepozabnimi razgledi.

