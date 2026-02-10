Kri sta darovala že 100-krat

Krvodajalstvo ima v Sloveniji več kot 70-letno tradicijo. Med prostovoljnimi krvodajalci je veliko takih, ki so kri darovali tudi več kot stokrat. Stokratne darovalce imenujejo vitezi. V mariborskem centru za transfuzijsko medicino so ta naziv podelili tudi Rozini Topolovec iz Cerkvenjaka in Branku Severju iz Zgornje Kungote. Njun moto je pomagati. Da bi svojo kri prodala, pa jima nikoli ni prišlo na misel.