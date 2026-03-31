Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Eden je začel v vojski, da bi prej šel domov, drugi cilja na dvestotko

Maribor, 31. 03. 2026 11.06 pred 44 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
"Pikec je kvečjemu zoprn, ni pa boleče," želi Dejan Paler sporočiti vsem, ki jih je darovanja strah.

V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor sta dva krvodajalca svojo kri darovala že stotič. To sta Jožef Gantar iz Apač in Dejan Paler iz Maribora. Gantar je začel darovati v vojski, sprva zaradi "ugodnosti", sčasoma pa ga je vse bolj vodila pomoč drugemu. Paler kri daruje že od srednje šole in tradicijo namerava predati tudi potomcem.

V Centru UKC Maribor sta darovalca 221. in 222. stokratnika po vrsti, je poudarila vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko dejavnost Biserka Dvoršič. "Tudi mladi se številno odzivajo, tako da pomlajujemo naše krvodajalske vrste," je dodala.

Darovanje krvi v UKC Maribor
FOTO: UKC Maribor

'Začel sem v vojski, da bi lahko šel prej domov'

Jožef Gantar je že stotič daroval kri, začel je v vojski.
FOTO: UKC Maribor

"Začel sem v vojski leta 1986 samo zato, da sem lahko šel dva dni prej domov," je dejal Jožef Gantar, ki bo decembra star 60 let. Nakar je nadaljeval v službi, kjer so mu prav tako dali prosta dva dni. Sprva je bilo samo to, pravi: "Starejši kot si, bolj ti gre za to, da pomagaš nekomu drugemu, nikoli ne veš, kdaj nazadnje potrebuješ tudi sam. In tako je prišlo do stotice."

Po odvzemu krvi se počuti v redu, pravi: "Sem že tudi doživel, da so skupaj zlezli, ampak zame to ni nič hudega." Kri bo daroval vse do 65. leta oziroma dokler bo lahko.

Jožef Gantar stotič daroval kri
FOTO: UKC Maribor

'Stotka na levi in stotka na desni'

"Pikec je kvečjemu zoprn, ni pa boleče," želi Dejan Paler sporočiti vsem, ki jih je darovanja strah.
FOTO: UKC Maribor
Dejan Paler stotič daroval kri
FOTO: UKC Maribor

44-letni Dejan Paler iz Maribora je prvič daroval kri v sklopu akcije v srednji šoli leta 2000, kri daruje že od svojega 19. leta. Je najmlajši darovalec stokratnik v CTM UKC Maribor. Tudi starša sta bila krvodajalca, sedaj pa to pot nadaljuje z bratom. "Zelo veliko mi pomeni, je del mene, nekaj nekomu podarim. Hkrati sem zelo hvaležen, da to lahko počnem," je dejal, zato kri daruje štirikrat letno že 25 let. Priložnost je do zdaj zamudil samo štirikrat. Cilja na 200. "Stotka na levi in stotka na desni (roki)," se pošali. Darovanje krvi je namreč možno do 65. leta, tako da ne ve, ali bo cilj uspel, bo pa s krvodajalstvom vsekakor nadaljeval.

"Pikec je kvečjemu zoprn, ni pa boleč," želi sporočiti vsem, ki jih je darovanja strah. "Pridite s prijateljem, pa bo bolje," dodaja. Tradicijo bosta z ženo predala tudi potomcem. "Hčerka je še zelo majhna, ampak ve, da je ati šel na pikico," pravi.

darovanje krvi maribor krvodajalstvo

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
leviindesnikekci
31. 03. 2026 12.25
Cepljeni za covid ne bi smeli darovati krvi.
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615