Eden je začel v vojski, da bi prej šel domov, drugi cilja na dvestotko

V Centru UKC Maribor sta darovalca 221. in 222. stokratnika po vrsti, je poudarila vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko dejavnost Biserka Dvoršič. "Tudi mladi se številno odzivajo, tako da pomlajujemo naše krvodajalske vrste," je dodala.
'Začel sem v vojski, da bi lahko šel prej domov'
"Začel sem v vojski leta 1986 samo zato, da sem lahko šel dva dni prej domov," je dejal Jožef Gantar, ki bo decembra star 60 let. Nakar je nadaljeval v službi, kjer so mu prav tako dali prosta dva dni. Sprva je bilo samo to, pravi: "Starejši kot si, bolj ti gre za to, da pomagaš nekomu drugemu, nikoli ne veš, kdaj nazadnje potrebuješ tudi sam. In tako je prišlo do stotice."
Po odvzemu krvi se počuti v redu, pravi: "Sem že tudi doživel, da so skupaj zlezli, ampak zame to ni nič hudega." Kri bo daroval vse do 65. leta oziroma dokler bo lahko.
'Stotka na levi in stotka na desni'
44-letni Dejan Paler iz Maribora je prvič daroval kri v sklopu akcije v srednji šoli leta 2000, kri daruje že od svojega 19. leta. Je najmlajši darovalec stokratnik v CTM UKC Maribor. Tudi starša sta bila krvodajalca, sedaj pa to pot nadaljuje z bratom. "Zelo veliko mi pomeni, je del mene, nekaj nekomu podarim. Hkrati sem zelo hvaležen, da to lahko počnem," je dejal, zato kri daruje štirikrat letno že 25 let. Priložnost je do zdaj zamudil samo štirikrat. Cilja na 200. "Stotka na levi in stotka na desni (roki)," se pošali. Darovanje krvi je namreč možno do 65. leta, tako da ne ve, ali bo cilj uspel, bo pa s krvodajalstvom vsekakor nadaljeval.
"Pikec je kvečjemu zoprn, ni pa boleč," želi sporočiti vsem, ki jih je darovanja strah. "Pridite s prijateljem, pa bo bolje," dodaja. Tradicijo bosta z ženo predala tudi potomcem. "Hčerka je še zelo majhna, ampak ve, da je ati šel na pikico," pravi.
