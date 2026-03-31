Eden je začel v vojski, da bi prej šel domov, drugi cilja na dvestotko

V Centru UKC Maribor sta darovalca 221. in 222. stokratnika po vrsti, je poudarila vodja procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko dejavnost Biserka Dvoršič. "Tudi mladi se številno odzivajo, tako da pomlajujemo naše krvodajalske vrste," je dodala.

"Začel sem v vojski leta 1986 samo zato, da sem lahko šel dva dni prej domov," je dejal Jožef Gantar, ki bo decembra star 60 let. Nakar je nadaljeval v službi, kjer so mu prav tako dali prosta dva dni. Sprva je bilo samo to, pravi: "Starejši kot si, bolj ti gre za to, da pomagaš nekomu drugemu, nikoli ne veš, kdaj nazadnje potrebuješ tudi sam. In tako je prišlo do stotice."

Po odvzemu krvi se počuti v redu, pravi: "Sem že tudi doživel, da so skupaj zlezli, ampak zame to ni nič hudega." Kri bo daroval vse do 65. leta oziroma dokler bo lahko.