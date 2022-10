Pozivi k darovanju krvi: Nikoli ne veste, kdaj jo boste sami potrebovali

Te dni so številni krvodajalci po državi dobili pozive, naj pridejo in darujejo, sploh, če imajo krvni skupini A ali 0. Pred tem so pozivali tiste, ki lahko v zaloge prispevajo krvno skupino B. "Če mi bo zmanjkalo krvi, mi bo zmanjkalo življenja," pravi Dominik Zver, hemofilik.

K darovanju pozivajo tudi zdravniki, ki dobro vedo, kako pomembne so zadostne zaloge krvi. Med njimi je na primer zdravnica Gordana Živčec Kalan. "Zagotovo bi bilo zelo primerno in koristno za vse nas, prebivalce Slovenije, če bi se na krvodajalske akcije odzvalo čim več mladih in zdravih ljudi, predvsem pa tisti, ki so že bili krvodajalci, poznajo krvno skupino, in ko jih posebej povabijo zaradi pomanjkanja krvne skupine, da pridejo čim prej na krvodajalsko mesto," je dejala.

Erika Kavaš s Centra za Transfuzijsko medicino UKC MB medtem opozarja, da na severovzhodu države beležijo pomanjkanje določenih krvnih skupin. "Sistem na ravni države pa tega ne razkriva," poudarja in pojasnjuje, da se ne vidi, da jim krvi primanjkuje.