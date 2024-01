Koliko je vredna kri? ZTM: Cene so prenizke, podražitev je potrebna

"Vi mislite, da minister ve, koliko stane vrečka krvi? Pojma nima. On naredi tisto, kar mu reče stroka, to je SSPK. Kje ima on čas, da bo šel sam to raziskovati," odgovarja Zver.

Še premalo, pa odgovarjajo na zavodu. "V 10 letih se je cena storitev vsem zdravstvenim zavodom povečala za 51 odstotkov. Po drugi strani je ZTM v teh 10 letih dobil samo enkrat povečanje za kri in krvne komponente za 14,6 odstotka in pa storitve za 5,6 odstotka. So cene prenizke, kar jasno kažejo izračuni," pravijo.

Zavod za transfuzijsko medicino sicer zadnja leta posluje v rdečih številkah. V zadnjih petih letih so skupno ustvarili več kot 5-milijonsko izgubo. "A je UKC dolžen sanirati ZTM? Ni. Dajmo našemu direktorju Marku Jugu, da si izračuna, koliko je v minusu, pa za koliko mora dvigniti cene naših storitev, delavcev naših klinik, pa bo menedžer leta, morda celo Evrope," še dodaja Zver.

Prejšnja, 5-letna pogodba med zavodom in UKC Ljubljana se je letos iztekla, ljubljanski klinični center pa nove pogodbe zaradi previsokih cen zdaj ne želi podpisati. Zato so danes, da bi vendarle razvozlali ta gordijski vozel, na ministrstvu sklicali sestanek.

"Mi izkazujemo samo skrb do davkoplačevalskega denarja, zato da se davkoplačevalski denar dejansko odraža v storitvah pacientov in to je to, za kar se bori dr. Zver že več let. Mislim, da smo danes najbližje temu, da to enkrat za vselej razčistimo," je povedal direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

A po sestanku razen časovnice konkretnejšega izplena ni bilo. Kakšne bodo cene, pa se morata UKC in Zavod dogovoriti in pogodbo podpisati do 18. februarja. Brez nje namreč UKC nima dovoljenja za zdravljenje bolnikov s hematološkimi boleznimi.