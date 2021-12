'Krik, ki je odmeval ... še danes me spreletava srh'

So naša tradicija in ponos. Skorajda ni kraja, ki ne bi imel gasilskega društva, zato ni čudno, da v Sloveniji deluje 1300 poklicnih in 170 tisoč prostovoljnih gasilk in gasilcev, od tega je več kot 35.000 operativcev, ki redno hodijo na intervencije. Največkrat na prometne nesreče, gašenje požarov, kar tretjina intervencij je bila lani v okviru tehnične pomoči. Kljub izkušenosti in usposobljenosti so nesreče in dogodki, ki jih zaznamujejo, in intervencije, ki jih ne pozabijo.

"Nikoli ne veš, kakšno je stanje. Kakšna je slika, ki te bo pričakala," pripoveduje Teo Brbre iz poklicne gasilske enote Celje. "Narediš svoj filter, kaj gledati in česa ne. Potem si rečeš: nesreča se ni zaradi nas zgodila. Mi smo prišli tja in poskusimo narediti maksimum. In še zadnji stavek: nekdo to delo mora opraviti." Usklajeno delovanje tako zdravstvene kot gasilske ekipe je ključno za uspešno reševanje ljudi. Po travmatičnih dogodkih se lahko zatečejo po strokovno psihološko pomoč, v svojih vrstah pa imajo tudi tako imenovane psihosocialne zaupnike, s katerimi se lahko pogovorijo, predelajo težke intervencije. "Se navadiš, da moraš takoj odklopiti. Takoj, ko se odpelješ iz gasilskega doma domov. Mogoče doma še kaj poveš, ker domači sprašujejo. Poskušaš čim bolj zamegliti v tem delu, da poveš tisto, kar je najbolj pomembno. Vse malenkosti pa za domače okolje niso, ker se zna zgoditi, da to potem ostane za tabo," svoje izkušnje deli Primož Ternik iz Prostovoljnega društva Radlje ob Dravi, gasilec že dolgih 34 let. "V našem poklicu je pomembno, da se veliko pogovarjamo, sploh o tistih najbolj tragičnih zgodbah," pa pravi Bine Perič iz Gasilsko-reševalne službe Fraport. Ustrezen odziv ljudi je izjemno redek Erika Žalik, prostovoljna gasilka iz Prostovoljnega gasilskega društva Postojna, je poklicno medicinska sestra, reševalka na terenu. Opaža, da je ustrezen odziv ljudi izjemno redek. Če bi pravočasno začeli z oživljanjem, opozarja, bi lahko rešili marsikatero življenje. "Rečejo, ah, saj bo on, zakaj bi jaz. Oseba je že mrtva, lahko ji pa pomagate, da znova zaživi. Nikoli ne pozabim, ko smo imeli izobraževanje v vrtcu. Pokazali smo jim oživljanje in material za obvezovanje. Otroci so po tisti lutki skakali, včasih oživljali bolje kot kakšen odrasel. Medvedki so bili vsi povezani. Če bomo delali na otrocih, jih bo manj strah, ko bodo odraščali. Lažje bodo pristopili," je prepričana. Kljub težkim intervencijam so velikokrat srečni konci, ki jih navdajajo z zadovoljstvom. Ker si težkih situacij brez njih ne znamo predstavljati, je tokratni 24UR Fokus poklon prav vsem gasilkam in gasilcem.