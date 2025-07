Kriminalist, ki se je namerno poškodoval, prejel izredno odpoved

Spomnimo, sredi marca so na družbenih omrežjih zaokrožili videoposnetki z območja Bežigrada, na katerem trije kriminalisti v civilu v postopku obravnavajo mlajšega moškega, ki z rokami na hrbtu leži na tleh, kjer ga s silo zadržujeta dva policista. S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so imeli policisti v postopku moškega zaradi posedovanja prepovedane droge.

Iz enega posnetka je bilo razvidno, da si po koncu postopka eden od policistov podlaht desne roke, na kateri ima zavihan rokav, drgne ob rob zida, nato pa roko, na kateri je vidna krvava odrgnina, pogleda.

Policijski postopek na območju Bežigrada FOTO: Posnetek zaslona icon-expand

Ob tem so se pojavila vprašanja o morebitni prekomerni uporabi sile ter zgražanje ob dejstvu, da se je policist namerno samopoškodoval. "Če so policisti to dejansko storili zaradi goljufivega namena, bi bilo to skrajno zaskrbljujoče in tudi skrajno zavržno," je takrat poudaril strokovnjak za varnostna vprašanja Miroslav Žaberl.

Po medijskem poročanju in na podlagi posnetkov, ki so zakrožili po družbenih omrežjih, je direktor ljubljanske policijske uprave odredil nadzor, poročilo o policijskem postopku je zahteval tudi notranji minister Boštjan Poklukar.

Nadzor pokazal številne nepravilnosti